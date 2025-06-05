Середня пенсія українців зросла — в яких областях платять найбільше

В Україні зросла середня пенсія — в яких регіонах найвищі виплати
Середній розмір пенсії в Україні збільшився на 7,5%, якщо порівняти з 2024 роком. При цьому мінімальні виплати залишилися без змін.
Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України.
Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 грн, що на 403,80 грн (на 7,5 %) більше ніж на початок минулого року.
Мінімальний розмір пенсії за віком не змінився — як і роком раніше, цей показник становить 2 361 грн.
Водночас кількість отримувачів пенсійних виплат в Україні за рік зменшилася на 172 907 осіб — на 01.01.2025 на обліку у ПФУ перебувало 10 343,6 тис. пенсіонерів, з яких 60,5% становлять жінки та 39,5% — чоловіки.
В яких областях найвищі пенсії
За даними ПФУ, у розрізі регіонів найвищій середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 1 січня 2025 року був у Києві — 8 017,65 грн, а найменший — на Тернопільщині — 4 484,69 грн. В решті областей середній рівень пенсії на початку 2025 року був таким:
- Донецька — 7 168,22 грн;
- Луганська — 6 694,19 грн;
- Дніпропетровська — 6 471,11 грн;
- Київська — 6 095,9 грн;
- Запорізька — 6 080,4 грн;
- Харківська — 5 824,72 грн;
- Полтавська — 5 703,3 грн;
- Одеська — 5 628,23 грн;
- Миколаївська — 5 547,98 грн;
- Чернігівська — 5 377,66 грн;
- Житомирська – 5 339,43 грн;
- Львівська — 5 303,37 грн;
- Сумська — 5 299,81 грн;
- Кіровоградська — 5 234,81 грн;
- Рівненська — 5 159,85 грн;
- Черкаська — 5 126,71 грн;
- Волинська — 5 090,08 грн;
- Вінницька — 5 038,34 грн;
- Хмельницька – 4 996,15 грн;
- Івано-Франківська — 4 995,43 грн;
- Херсонська — 4 968,02 грн;
- Закарпатська — 4 727,14 грн;
- Чернівецька — 4 648,04 грн.
У Пенсійному фонді України відзвітували, що торік забезпечено виплату пенсій 10,3 млн громадян на загальну суму 736,2 млрд грн, у тому числі з урахуванням особливостей виплати пенсій на період введення воєнного стану.
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