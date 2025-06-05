Середня пенсія українців зросла — в яких областях платять найбільше

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Середній розмір пенсії в Україні збільшився на 7,5%, якщо порівняти з 2024 роком. При цьому мінімальні виплати залишилися без змін.

Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України.

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Середній розмір пенсії в Україні на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 грн, що на 403,80 грн (на 7,5 %) більше ніж на початок минулого року.

Мінімальний розмір пенсії за віком не змінився — як і роком раніше, цей показник становить 2 361 грн.

Водночас кількість отримувачів пенсійних виплат в Україні за рік зменшилася на 172 907 осіб — на 01.01.2025 на обліку у ПФУ перебувало 10 343,6 тис. пенсіонерів, з яких 60,5% становлять жінки та 39,5% — чоловіки.

В яких областях найвищі пенсії

За даними ПФУ, у розрізі регіонів найвищій середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 1 січня 2025 року був у Києві — 8 017,65 грн, а найменший — на Тернопільщині — 4 484,69 грн. В решті областей середній рівень пенсії на початку 2025 року був таким:

Донецька — 7 168,22 грн;

Луганська — 6 694,19 грн;

Дніпропетровська — 6 471,11 грн;

Київська — 6 095,9 грн;

Запорізька — 6 080,4 грн;

Харківська — 5 824,72 грн;

Полтавська — 5 703,3 грн;

Одеська — 5 628,23 грн;

Миколаївська — 5 547,98 грн;

Чернігівська — 5 377,66 грн;

Житомирська – 5 339,43 грн;

Львівська — 5 303,37 грн;

Сумська — 5 299,81 грн;

Кіровоградська — 5 234,81 грн;

Рівненська — 5 159,85 грн;

Черкаська — 5 126,71 грн;

Волинська — 5 090,08 грн;

Вінницька — 5 038,34 грн;

Хмельницька – 4 996,15 грн;

Івано-Франківська — 4 995,43 грн;

Херсонська — 4 968,02 грн;

Закарпатська — 4 727,14 грн;

Чернівецька — 4 648,04 грн.

У Пенсійному фонді України відзвітували, що торік забезпечено виплату пенсій 10,3 млн громадян на загальну суму 736,2 млрд грн, у тому числі з урахуванням особливостей виплати пенсій на період введення воєнного стану.

Раніше ми писали, що деяким пенсіонерам в Україні прийде збільшена виплата за червень 2025 року.

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