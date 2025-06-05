Средняя пенсия украинцев выросла — в каких областях платят больше всего

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Средний размер пенсии в Украине увеличился на 7,5%, если сравнить с 2024 годом. При этом минимальные выплаты остались без изменений.

Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины.

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Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2025 года составил 5 789,05 грн, что на 403,80 грн (на 7,5 %) больше чем на начало прошлого года.

Минимальный размер пенсии по возрасту не изменился — как и годом ранее, этот показатель составляет 2 361 грн.

В то же время количество получателей пенсионных выплат в Украине за год уменьшилось на 172 907 человек — на 01.01.2025 на учете в ПФУ находилось 10 343,6 тыс. пенсионеров, из которых 60,5% составляют женщины и 39,5% — мужчины.

В каких областях самые высокие пенсии

По данным ПФУ, в разрезе регионов самый высокий средний размер назначенной пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2025 года был в Киеве - 8 017,65 грн, а наименьший — на Тернопольщине — 4 484,69 грн. В остальных областях средний уровень пенсии в начале 2025 года был таким:

Донецкая — 7 168,22 грн;

Луганская — 6 694,19 грн;

Днепропетровская — 6 471,11 грн;

Киевская — 6 095,9 грн;

Запорожская — 6 080,4 грн;

Харьковская — 5 824,72 грн;

Полтавская — 5 703,3 грн;

Одесская — 5 628,23 грн;

Николаевская — 5 547,98 грн;

Черниговская — 5 377,66 грн;

Житомирская — 5 339,43 грн;

Львовская — 5 303,37 грн;

Сумская — 5 299,81 грн;

Кировоградская — 5 234,81 грн;

Ровенская — 5 159,85 грн;

Черкасская — 5 126,71 грн;

Волынская — 5 090,08 грн;

Винницкая — 5 038,34 грн;

Хмельницкая — 4 996,15 грн;

Ивано-Франковская — 4 995,43 грн;

Херсонская — 4 968,02 грн;

Закарпатская — 4 727,14 грн;

Черновицкая — 4 648,04 грн.

В Пенсионном фонде Украины отчитались, что в прошлом году обеспечена выплата пенсий 10,3 млн граждан на общую сумму 736,2 млрд грн, в том числе с учетом особенностей выплаты пенсий на период введения военного положения.

Ранее мы писали, что некоторым пенсионерам в Украине придет увеличенная выплата за июнь 2025 года.

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