Надбавка до пенсії — кому збільшать виплати залежно від дати народження

Пенсіонер. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Частині українців прийде збільшена пенсія за червень 2025 року. Право на надбавку отримають українці, яким протягом першого місяця літа виповниться 70, 75 або 80 років.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому нараховують збільшене пенсійне забезпечення за віком.

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Кому належить вікова надбавка

Згідно з інформацією на офіційному сайті Головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області, надбавки затверджують пенсіонерам після досягнення ними певного віку. В червні 2025 року суми доплат до грошового забезпечення такі:

300 грн — для українців від 70 до 74 років включно;

456 грн — для осіб від 75 до 79 років включно;

570 грн — для пенсіонерів від 80 років.

Якщо день народження припадає на червень, то надбавку затвердять в цьому місяці. Але зауважимо, що розмір першої щомісячної компенсаційної надбавки залежить від дати досягнення конкретного віку.

"Нарахування розпочинається не від 1 числа календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів", — уточнила головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 (сервісного центру) Ірина Заручейнова.

Також існують умови затвердження коштів. Важливо, щоб людина отримувала пенсію за віком, але загальна сума з усіма доплатами не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Українцям не потрібно звертатися в ПФУ, надбавка нараховується автоматично і додається до основного розміру грошового забезпечення.

Інші доплати до пенсії

Певні категорії українців можуть розраховувати на різні додаткові виплати. Наприклад, існує окреме фінансове забезпечення за проживання в зоні радіаційного забруднення — 2 361 грн (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб).

Інша надбавки пенсіонерам — за виховання неповнолітніх дітей (плюс 150 грн щомісяця). Самотні люди похилого віку можуть отримати доплату в розмірі 40% від ПМ для непрацездатних осіб — 944 грн. А почесних донорів України забезпечують збільшенням пенсії на суму 292 грн, що становить 10% від прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, щоб вийти на пенсію у 60 років, українцям у 2025-му потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Військовослужбовцям у зоні бойових дій стаж зараховується потрійно — один місяць служби дорівнює трьом місяцям стажу.

Також ми писали, що деякі українці можуть достроково вийти на пенсію. Таке право передбачили для багатодітних матерів, жінок-військових, учасниць бойових дій та членів сімей загиблих або померлих службовців.