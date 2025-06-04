Надбавка к пенсии — кому увеличат выплаты в зависимости от даты рождения

Пенсионер. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Части украинцев придет увеличенная пенсия за июнь 2025 года. Право на прибавку получат украинцы, которым в течение первого месяца лета исполнится 70, 75 или 80 лет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому начисляют увеличенное пенсионное обеспечение по возрасту.

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Кому полагается возрастная надбавка

Согласно информации на официальном сайте Главного управления Пенсионного фонда в Кировоградской области, надбавки утверждают пенсионерам после достижения ими определенного возраста. В июне 2025 года суммы доплат к денежному обеспечению такие:

300 грн — для украинцев от 70 до 74 лет включительно;

456 грн — для лиц от 75 до 79 лет включительно;

570 грн — для пенсионеров от 80 лет.

Если день рождения приходится на июнь, то надбавку утвердят в этом месяце. Но отметим, что размер первой ежемесячной компенсационной надбавки зависит от даты достижения конкретного возраста.

"Начисление начинается не с 1 числа календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", — уточнила главный специалист отдела обслуживания граждан № 1 (сервисного центра) Ирина Заручейнова.

Также существуют условия утверждения средств. Важно, чтобы человек получал пенсию по возрасту, но общая сумма со всеми доплатами не должна превышать 10 340,35 грн. Украинцам не нужно обращаться в ПФУ, надбавка начисляется автоматически и добавляется к основному размеру денежного обеспечения.

Другие доплаты к пенсии

Определенные категории украинцев могут рассчитывать на различные дополнительные выплаты. Например, существует отдельное финансовое обеспечение за проживание в зоне радиационного загрязнения — 2 361 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц).

Другая надбавки пенсионерам — за воспитание несовершеннолетних детей (плюс 150 грн ежемесячно). Одинокие пожилые люди могут получить доплату в размере 40% от ПМ для нетрудоспособных лиц — 944 грн. А почетных доноров Украины обеспечивают увеличением пенсии на сумму 292 грн, что составляет 10% от прожиточного минимума.

Напомним, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинцам в 2025-м нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Военнослужащим в зоне боевых действий стаж засчитывается тройной — один месяц службы равен трем месяцам стажа.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию. Такое право предусмотрели для многодетных матерей, женщин-военных, участниц боевых действий и членов семей погибших или умерших служащих.