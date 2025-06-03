Пенсія у 50 років — три категорії українців можуть оформити виплати достроково

Пенсія у 50 років — хто може оформити виплати достроково
В Україні законодавством передбачений вихід на пенсію для громадян у 60, 63 або 65 років. У цьому питанні вирішальну роль відіграють страховий стаж та низка інших чинників. Однак деякі українці можуть законно вийти на заслужений відпочинок вже у 50 років.
Про достроковий вихід на пенсію та документи, необхідні для оформлення, розповіли фахівці "Мережі права".
Кому дозволено вийти на пенсію у 50 років
В Україні достроковий вихід на пенсію доступний трьом категоріям громадян:
- Багатодітні матері. Жінки, які народили й виростили п’ятьох або більше дітей і виховали їх мінімум до шестирічного віку, можуть вийти на пенсію у 50 років. Для цього їм необхідно мати не менш як 15 років страхового стажу. Якщо мати відсутня або не скористалася правом на дострокову пенсію, це може зробити батько, який виховує п'ятьох і більше дітей. Однак для чоловіків вік виходу становить 55 років, також необхідний стаж від 20 років.
- Жінки-військовослужбовці та учасниці бойових дій. Жінки, які захищали Україну, а також працівниці поліції та інших силових структур також мають право вийти на пенсію у 50 років, якщо мають 20 років страхового стажу. Однак пільга розповсюджується лише на українок, які брали участь у бойових діях під час повномасштабної війни, працювали у зоні АТО чи ООС або отримали інвалідність через службу.
- Члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців. Дружинам або чоловікам, а також батькам загиблих військовослужбовців, поліцейських та інших захисників України доступна пенсія за віком на пільгових умовах. Це може бути як в 50 років, так і пізніше. Конкретний вік виходу на пенсію і вимоги до стажу встановлюються індивідуально — залежно від того, за яких обставин людина загинула, і який статус їй надали.
Як оформити дострокову пенсію
Особі, яка має право на пільгову пенсію, потрібно звернутися з відповідною заявою до сервісного центру Пенсійного фонду України. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують належність до пільгової категорії:
- багатодітним матерям — свідоцтва про народження дітей;
- УБД — посвідчення учасника бойових дій або довідки про участь в АТО, ООС чи інших заходах з оборони України;
- родичам загиблих — свідоцтво про загибель (смерть) військовослужбовця.
Крім цього, необхідно надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, документи про страховий стаж, реквізити банківського рахунку для отримання пенсійних виплат тощо.
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