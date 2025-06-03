Пенсия в 50 лет — три категории украинцев могут оформить выплаты досрочно

Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине законодательством предусмотрен выход на пенсию для граждан в 60, 63 или 65 лет. В этом вопросе решающую роль играют страховой стаж и ряд других факторов. Однако некоторые украинцы могут законно выйти на заслуженный отдых уже в 50 лет.

О досрочном выходе на пенсию и документах, необходимых для оформления, рассказали специалисты портала "Мережа права".

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В Украине досрочный выход на пенсию доступен трем категориям граждан:

Многодетные матери. Женщины, которые родили и вырастили пятерых или более детей и воспитали их минимум до шестилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 50 лет. Для этого им необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Если мать отсутствует или не воспользовалась правом на досрочную пенсию, это может сделать отец, воспитывающий пятерых и более детей. Однако для мужчин возраст выхода составляет 55 лет, также необходим стаж от 20 лет. Женщины-военнослужащие и участницы боевых действий. Женщины, которые защищали Украину, а также работницы полиции и других силовых структур также имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если имеют 20 лет страхового стажа. Однако льгота распространяется только на украинок, которые принимали участие в боевых действиях во время полномасштабной войны, работали в зоне АТО или ООС или получили инвалидность из-за службы. Члены семей погибших или умерших военнослужащих. Женам или мужьям, а также родителям погибших военнослужащих, полицейских и других защитников Украины доступна пенсия по возрасту на льготных условиях. Это может быть как в 50 лет, так и позже. Конкретный возраст выхода на пенсию и требования к стажу устанавливаются индивидуально — в зависимости от того, при каких обстоятельствах человек погиб, и какой статус ему предоставили.

Как оформить досрочную пенсию

Лицу, имеющему право на льготную пенсию, нужно обратиться с соответствующим заявлением в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории:

многодетным матерям — свидетельства о рождении детей;

УБД — удостоверение участника боевых действий или справки об участии в АТО, ООС или других мероприятиях по обороне Украины;

родственникам погибших — свидетельство о гибели (смерти) военнослужащего.

Кроме этого, необходимо предоставить копию паспорта и идентификационного кода, документы о страховом стаже, реквизиты банковского счета для получения пенсионных выплат и тому подобное.

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