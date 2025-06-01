Українці можуть піти на пенсію у 45 років — список пільгових категорій

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні вихід на пенсію можливий у 60,63 або 65 років — залежно від страхового стажу та низки додаткових умов. Однак деякі категорії українців можуть відправитися на заслужений відпочинок вже у 45 років.

Про те, хто має право вийти на пенсію за вислугою років, пише "24 канал".

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Хто може вийти на пенсію у 45 років

Пенсії за вислугу років призначають українцям, професії яких призводять до втрати фахової працездатності або придатності. Наразі такі умови діють для восьми категорій громадян:

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Військовослужбовці. Захисники, котрі несли службу у Збройних силах України, Нацгвардії, прикордонній службі та інших силових структурах, мають право пенсію за вислугою років після 25 років служби. Освітяни. Учителі загальноосвітніх закладів та викладачі вишів теж можуть піти на пенсію за вислугою років, якщо мають не менше 25 років педагогічного стажу. Медичні працівники. Українці, які працювали у сфері охорони здоров’я та соціального захисту мінімум 25 років, теж мають право на пенсію достроково. Правоохоронці. Йдеться про поліцейських, співробітників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відпрацювали 25 років і більше. Рятувальники ДСНС. Надзвичайники, які працювали в умовах високої небезпеки, можуть достроково вийти на пенсію. Авіатори. Чоловіки зі стажем від 25 років та жінки зі стажем від 20 років, які працювали у сфері авіації та льотно-випробувального складу, мають право вийти на пенсію у 45 років. Шахтарі та працівники важкої промисловості. Українці, які працювали у важких умовах, можуть вийти на пенсію в 45 років, маючи відповідний страховий стаж. Спортсмени. Громадяни зі стажем від 25 років, які перебували у складі збірних не менше 6 років, можуть оформити пенсію у 45 років.

Хто ще може піти на пенсію раніше

Крім вищевказаних категорій, достроково вийти на пенсію в Україні можуть також громадяни, які працювали в шкідливих умовах. Зокрема це металурги, хіміки, атомники тощо.

У 50 років вийти на пенсію мають право також жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку. Однак для цього треба мати 15 років страхового стажу.

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Батьки, які самостійно виховували щонайменше 5 дітей, за вибором матері можуть оформити пенсію у 55 років, якщо мають стаж не менше 20 років.

Раніше ми писали, які періоди страхового стажу враховують під час призначення пенсії та як можна збільшити розмір виплат.

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