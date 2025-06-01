Украинцы могут уйти на пенсию в 45 лет — список льготных категорий

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

В Украине выход на пенсию возможен в 60,63 или 65 лет — в зависимости от страхового стажа и ряда дополнительных условий. Однако некоторые категории украинцев могут отправиться на заслуженный отдых уже в 45 лет.

О том, кто имеет право выйти на пенсию по выслуге лет, пишет "24 канал".

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Кто может выйти на пенсию в 45 лет

Пенсии за выслугу лет назначают украинцам, профессии которых приводят к потере профессиональной работоспособности или пригодности. Сейчас такие условия действуют для восьми категорий граждан:

Военнослужащие. Защитники, которые несли службу в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии, пограничной службе и других силовых структурах, имеют право на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы. Работники сферы образования. Учителя общеобразовательных учреждений и преподаватели вузов тоже могут уйти на пенсию по выслуге лет, если имеют не менее 25 лет педагогического стажа. Медицинские работники. Украинцы, которые работали в сфере здравоохранения и социальной защиты минимум 25 лет, тоже имеют право на пенсию досрочно. Правоохранители. Речь идет о полицейских, сотрудниках Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые отработали 25 лет и более. Спасатели ГСЧС. Чрезвычайники, которые работали в условиях высокой опасности, могут досрочно выйти на пенсию. Авиаторы. Мужчины со стажем от 25 лет и женщины со стажем от 20 лет, которые работали в сфере авиации и летно-испытательного состава, имеют право выйти на пенсию в 45 лет. Шахтеры и работники тяжелой промышленности. Украинцы, которые работали в тяжелых условиях, могут выйти на пенсию в 45 лет, имея соответствующий страховой стаж. Спортсмены. Граждане со стажем от 25 лет, которые находились в составе сборных не менее 6 лет, могут оформить пенсию в 45 лет.

Кто еще может уйти на пенсию раньше

Кроме вышеуказанных категорий, досрочно выйти на пенсию в Украине могут также граждане, которые работали во вредных условиях. В частности это металлурги, химики, атомщики и тому подобное.

В 50 лет выйти на пенсию имеют право также женщины, которые родили не менее пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Однако для этого надо иметь 15 лет страхового стажа.

Родители, которые самостоятельно воспитывали не менее 5 детей, по выбору матери могут оформить пенсию в 55 лет, если имеют стаж не менее 20 лет.

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