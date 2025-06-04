На пенсію без стажу — яку соціальну допомогу можна отримати

Жінка та чоловік за ноутбуком. Фото: Freepik

Українцям, яким бракує стажу для оформлення пенсії за віком, держава пропонує соціальну допомогу. Її розмір розраховується індивідуально і переглядається кожні пів року.

Кого це стосується і як оформити виплату, розповіло видання "На пенсії".

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У 2025 році громадяни України можуть виходити на пенсію, починаючи з 60 років. Однак ця норма розповсюджується лише на тих осіб, які мають достатньо страхового стажу — мінімум 32 роки. В іншому випадку доведеться працювати довше. Якщо стаж менший, але більше або дорівнює 22 рокам, вихід на пенсію можливий у 63 роки. Якщо стаж від 15 до 22 років, пенсію призначатимуть у 65 років.

Українцям у віці 65 років, які не набули необхідного стажу для пенсії, доступна державна допомога — так звана соціальна пенсія.

Однак призначають її не всім. Тут мають значення майновий стан людини та наявні інші доходи. Особа, яка претендує на таку допомогу, має довести, що вона є малозабезпеченою і фактично втратила будь-які засоби до існування.

Розмір соціальної пенсії

Сума виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї на одного члена сім’ї. Її переглядають кожні пів року, враховуючи зміни у доходах. Проте виплата не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатної особи. У 2025 році це 2 361 грн.

Як оформити соціальну пенсію

Щоб отримувати виплати, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою та такими документами:

паспорт громадянина України;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідка про наявний страховий стаж (видає орган ПФУ);

декларація про доходи та майновий стан сім’ї заявника за останні 6 місяців;

інформація про склад сім’ї особи, яка звертається;

копії рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).

Заповнити заяву на отримання тимчасової соціальної допомоги можна безпосередньо у фахівця органа соцзахисту. Поданий пакет документів може розглядатися упродовж 30 днів.

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