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Пенсия без достаточного стажа — сколько будут платить

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Дата публикации 4 июня 2025 11:29
На пенсию без стажа — какую социальную помощь можно получить
Женщина и мужчина за ноутбуком. Фото: Freepik

Украинцам, которым не хватает стажа для оформления пенсии по возрасту, государство предлагает социальную помощь. Ее размер рассчитывается индивидуально и пересматривается каждые полгода.

Кого это касается и как оформить выплату, рассказало издание "На пенсии".

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В 2025 году граждане Украины могут выходить на пенсию, начиная с 60 лет. Однако эта норма распространяется только на тех лиц, которые имеют достаточно страхового стажа — минимум 32 года. В противном случае придется работать дольше. Если стаж меньше, но больше или равен 22 годам, выход на пенсию возможен в 63 года. Если стаж от 15 до 22 лет, пенсию будут назначать в 65 лет.

Украинцам в возрасте 65 лет, которые не приобрели необходимого стажа для пенсии, доступна государственная помощь — так называемая социальная пенсия.

Однако назначают ее не всем. Здесь имеют значение имущественное положение человека и имеющиеся другие доходы. Лицо, претендующее на такую помощь, должно доказать, что оно является малообеспеченным и фактически потеряло любые средства к существованию.

Размер социальной пенсии

Сумма выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одного члена семьи. Ее пересматривают каждые полгода, учитывая изменения в доходах. Однако выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособного лица. В 2025 году это 2 361 грн.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы получать выплаты, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с соответствующим заявлением и такими документами:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • справка об имеющемся страховом стаже (выдает орган ПФУ);
  • декларация о доходах и имущественном состоянии семьи заявителя за последние 6 месяцев;
  • информация о составе семьи лица, которое обращается;
  • копии решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц).

Заполнить заявление на получение временной социальной помощи можно непосредственно у специалиста органа соцзащиты. Поданный пакет документов может рассматриваться в течение 30 дней.

Ранее мы писали, как самостоятельно контролировать уплату работодателем страховых взносов для будущей пенсии.

Также узнавайте, кому начисляют увеличенное пенсионное обеспечение по возрасту.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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