Украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет — кто входит в льготную категорию

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет — кто льготники
Некоторые категории украинцев могут досрочно оформить пенсионные выплаты. По достижении 55-летнего возраста разрешается выйти на заслуженный отдых при наличии минимум 10 лет стажа работы во вредных условиях.
Об этом говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.
Кому положена досрочная пенсия
Пенсия по возрасту назначается после 60 лет при условии наличия достаточного количества страхового стажа. Но некоторые украинцы имеют право на льготные условия оформления: речь идет о сотрудниках, которые были заняты на работе с вредными условиями труда.
"Наличие стажа работы во вредных условиях продолжительностью 10 лет и страхового стажа не менее 25 лет дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку № 2 после достижения 55-летнего возраста", — говорится на сайте ПФУ.
Согласно Списку № 2, в перечень таких профессий и должностей входят:
- машинисты;
- горняки;
- асфальтобетонщики;
- каменщики;
- электромонтажники;
- монтеры путей;
- бурильщики;
- подрывники и др.
Чтобы подтвердить свое право на льготное пенсионное обеспечение, необходимо иметь соответствующие записи в трудовой книжке или уточняющие справки с места трудоустройства. Из документов берут такую информацию:
- период работы, зачисленный в специальный стаж;
- профессию или должность;
- характер выполняемой работы;
- раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается период работы;
- первичные документы, на основании которых выдана справка.
Очень часто в трудовой книжке отсутствуют сведения о занятости сотрудника в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях. Поэтому невозможно оформить пенсию на льготных условиях исключительно на основе этого документа.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, средний размер пенсии в Украине увеличился на 7,5% по сравнению с 2024 годом, хотя минимальные выплаты не обновились. В разрезе областей самый высокий показатель по состоянию на 1 января 2025-го был в Киеве — 8 017,65 грн, а наименьший — на Тернопольщине (4 484,69 грн).
Также мы писали, что пенсионерам не помешает обратить внимание на день рождения, ведь ежемесячно пенсионные выплаты увеличиваются в определенных категорий получателей. Украинцы имеют право на повышение денежного обеспечения по возрасту в июне.
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