Украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет — кто входит в льготную категорию

Пенсионерка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев могут досрочно оформить пенсионные выплаты. По достижении 55-летнего возраста разрешается выйти на заслуженный отдых при наличии минимум 10 лет стажа работы во вредных условиях.

Об этом говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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Пенсия по возрасту назначается после 60 лет при условии наличия достаточного количества страхового стажа. Но некоторые украинцы имеют право на льготные условия оформления: речь идет о сотрудниках, которые были заняты на работе с вредными условиями труда.

"Наличие стажа работы во вредных условиях продолжительностью 10 лет и страхового стажа не менее 25 лет дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку № 2 после достижения 55-летнего возраста", — говорится на сайте ПФУ.

Согласно Списку № 2, в перечень таких профессий и должностей входят:

машинисты;

горняки;

асфальтобетонщики;

каменщики;

электромонтажники;

монтеры путей;

бурильщики;

подрывники и др.

Чтобы подтвердить свое право на льготное пенсионное обеспечение, необходимо иметь соответствующие записи в трудовой книжке или уточняющие справки с места трудоустройства. Из документов берут такую информацию:

период работы, зачисленный в специальный стаж;

профессию или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается период работы;

первичные документы, на основании которых выдана справка.

Очень часто в трудовой книжке отсутствуют сведения о занятости сотрудника в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях. Поэтому невозможно оформить пенсию на льготных условиях исключительно на основе этого документа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средний размер пенсии в Украине увеличился на 7,5% по сравнению с 2024 годом, хотя минимальные выплаты не обновились. В разрезе областей самый высокий показатель по состоянию на 1 января 2025-го был в Киеве — 8 017,65 грн, а наименьший — на Тернопольщине (4 484,69 грн).

Также мы писали, что пенсионерам не помешает обратить внимание на день рождения, ведь ежемесячно пенсионные выплаты увеличиваются в определенных категорий получателей. Украинцы имеют право на повышение денежного обеспечения по возрасту в июне.