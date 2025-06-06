Деякі українці можуть отримувати дві пенсії одночасно — кого стосується

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Особи з інвалідністю в Україні можуть отримувати одразу дві пенсії у 2025 році. Однак соціальна пенсія додається до державної лише в окремих випадках.

Як особам з інвалідністю оформити виплати та від чого залежить сума, розповів незалежний консультант з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у коментарі УНІАН.

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Сума пенсійних виплат особам з інвалідністю залежить від багатьох факторів. Головні з них:

Стан здоров’я, підтверджений довідкою МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Наявність або відсутність стажу в особи.

Експерт пояснив, що види пенсії В Україні регулює закон "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування". Соціальна пенсія призначається, якщо є інвалідність, наприклад, від загального захворювання. Сума залежить від віку, коли вона настала, та від наявності певного стажу.

Спочатку прораховується звичайна пенсія, яка була б у людини такого віку, а потім від неї відраховують відсоток:

I група інвалідності — виплачують 100% від пенсії за віком;

II група — 90%;

III група — 50%.

На розмір виплат впливає також причина отримання статусу особи з інвалідністю — загальне захворювання, інвалідність з дитинства, професійна хвороба, трудове каліцтво, поранення (контузія) тощо.

Сергій Коробкін також уточнив, що пенсії для військовослужбовців, які отримали інвалідність, регулюються окремим законом й мають інші розрахунки.

Хто може отримувати соціальну та державну пенсії одночасно

Взагалі, за законом, людина може отримувати лише одну пенсію — або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника. Однак в окремих випадках нараховуються одночасно два види виплат. Йдеться про осіб з інвалідністю з дитинства.

Експерт роз'яснив, що їм можуть нарахувати й державну соціальну допомогу через стан здоров'я в органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді. Це можливо, навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось з батьків чи чоловік-дружина, які відповідали за догляд.

Раніше ми писали, що українським пенсіонерам доплатять по 600 грн влітку.

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