Некоторые украинцы могут получать две пенсии одновременно — кого касается

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Лица с инвалидностью в Украине могут получать сразу две пенсии в 2025 году. Однако социальная пенсия добавляется к государственной только в отдельных случаях.

Как лицам с инвалидностью оформить выплаты и от чего зависит сумма, рассказал независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в комментарии УНИАН.

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Сумма пенсионных выплат лицам с инвалидностью зависит от многих факторов. Главные из них:

Состояние здоровья, подтвержденное справкой МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии). Наличие или отсутствие стажа у лица.

Эксперт объяснил, что виды пенсии в Украине регулирует закон "Об общеобязательном пенсионном страховании". Социальная пенсия назначается, если есть инвалидность, например, от общего заболевания. Сумма зависит от возраста, когда она наступила, и от наличия определенного стажа.

Сначала просчитывается обычная пенсия, которая была бы у человека такого возраста, а потом от нее отчисляют процент:

I группа инвалидности — выплачивают 100% от пенсии по возрасту;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

На размер выплат влияет также причина получения статуса лица с инвалидностью — общее заболевание, инвалидность с детства, профессиональная болезнь, трудовое увечье, ранение (контузия) и т.д.

Сергей Коробкин также уточнил, что пенсии для военнослужащих, получивших инвалидность, регулируются отдельным законом и имеют другие расчеты.

Кто может получать социальную и государственную пенсии одновременно

Вообще, по закону, человек может получать только одну пенсию — или по возрасту, или по инвалидности, или по потере кормильца. Однако в отдельных случаях начисляются одновременно два вида выплат. Речь идет о лицах с инвалидностью с детства.

Эксперт разъяснил, что им могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно, даже если человек уже взрослый, но недееспособный, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход.

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