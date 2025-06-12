Більше грошей на пенсії — хто та як може підвищити суму виплат у 2025

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українці мають право на пенсію за вислугу років і можуть вийти на відпочинок раніше, ніж у 60. Це стосується людей, чия робота пов’язана з важкими умовами праці — наприклад, рятувальників, військових, вчителів, спортсменів.

Про те, кому може бути вигідно змінити тип отримуваної пенсії та як правильно це зробити у 2025 році, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

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Чим відрізняються пенсії за віком і за вислугу років

Після досягнення пенсійного віку громадяни, які отримували пенсію за вислугу років, можуть перейти на інший вид виплат — за віком. Після цього їх щомісячний дохід може збільшитись. Пенсія за віком призначається після досягнення певного віку та за наявності необхідного страхового стажу. У 2025 році діють такі вимоги:

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60 років — якщо є щонайменше 32 роки стажу;

63 роки — при 22 роках стажу;

65 років — за наявності 15 років стажу.

Пенсія за вислугу років призначається працівникам, які раніше втратили працездатність через специфіку роботи, незалежно від віку.

Як змінити вид пенсії у 2025 році

Коли людина досягає пенсійного віку, вона може подати заяву на перехід. Якщо вона не працює, розмір пенсії зазвичай не змінюється — оновлюється лише її тип. Якщо ж працює на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років — виплати призупиняються, доки вона не оформить пенсію за віком. Заяву на перехід можна подати:

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через електронний кабінет Пенсійного фонду;

особисто у будь-якому сервісному центрі, незалежно від місця проживання.

До заяви слід додати документи про стаж, заробіток та інші необхідні дані.

На що звернути увагу під час переходу

Інколи трапляються ситуації, коли при розрахунку нової пенсії залишають старий показник середньої зарплати (СЗП), який був під час першого призначення. Це знижує суму нової пенсії. У 2025 році має застосовуватись оновлений СЗП — 15 057 грн, але часто використовують старий — 8 913 грн.

Проте за законом, при переході на пенсію за віком мають враховуватись зарплати за останні три роки. А оскільки ця пенсія регулюється іншим законом, ніж пенсія за вислугу, слід вимагати розрахунок із застосуванням актуального показника.

Раніше ми писали, що у 2025 році підвищення мінімальної пенсії для українців не передбачається. Аналогічно, не планується й збільшення мінімальної заробітної плати, яка безпосередньо визначає розмір гарантованої пенсії для тих, хто має повний трудовий стаж.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю в Україні мають право на грошову допомогу, пільговий проїзд, участь у програмах реабілітації, догляду та соціального захисту. Держава продовжує ці виплати й у 2025 році.