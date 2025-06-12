Больше денег на пенсии - кто и как может повысить сумму выплат в 2025

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы имеют право на пенсию за выслугу лет и могут выйти на отдых раньше, чем в 60. Это касается людей, чья работа связана с тяжелыми условиями труда — например, спасателей, военных, учителей, спортсменов.

О том, кому может быть выгодно изменить тип получаемой пенсии и как это правильно сделать в 2025 году, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Чем отличаются пенсии по возрасту и за выслугу лет

После достижения пенсионного возраста граждане, которые получали пенсию за выслугу лет, могут перейти на другой вид выплат — по возрасту. После этого их ежемесячный доход может увеличиться. Пенсия по возрасту назначается после достижения определенного возраста и при наличии необходимого страхового стажа. В 2025 году действуют следующие требования:

60 лет — если есть не менее 32 лет стажа;

63 года — при 22 годах стажа;

65 лет — при наличии 15 лет стажа.

Пенсия за выслугу лет назначается работникам, которые ранее потеряли трудоспособность из-за специфики работы, независимо от возраста.

Как изменить вид пенсии в 2025 году

Когда человек достигает пенсионного возраста, он может подать заявление на переход. Если он не работает, размер пенсии обычно не меняется — обновляется только ее тип. Если же работает на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет — выплаты приостанавливаются, пока он не оформит пенсию по возрасту. Заявление на переход можно подать:

через электронный кабинет Пенсионного фонда;

лично в любом сервисном центре, независимо от места жительства.

К заявлению следует приложить документы о стаже, заработке и другие необходимые данные.

На что обратить внимание при переходе

Иногда случаются ситуации, когда при расчете новой пенсии оставляют старый показатель средней зарплаты (СЗП), который был при первом назначении. Это снижает сумму новой пенсии. В 2025 году должен применяться обновленный СЗП — 15 057 грн, но часто используют старый — 8 913 грн.

Однако по закону, при переходе на пенсию по возрасту должны учитываться зарплаты за последние три года. А поскольку эта пенсия регулируется другим законом, чем пенсия за выслугу, следует требовать расчет с применением актуального показателя.

Ранее мы писали, что в 2025 году повышение минимальной пенсии для украинцев не предвидится. Аналогично, не планируется и увеличение минимальной заработной платы, которая напрямую определяет размер гарантированной пенсии для тех, кто имеет полный трудовой стаж.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью в Украине имеют право на денежную помощь, льготный проезд, участие в программах реабилитации, ухода и социальной защиты. Государство продолжает эти выплаты и в 2025 году.