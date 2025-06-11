Виплати для людей з інвалідністю — хто та скільки може отримувати у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні люди з інвалідністю мають право на фінансову допомогу, пільги в транспорті, доступ до програм реабілітації, догляду та соціальної підтримки. У 2025 році держава продовжує виплати таким громадянам.

Про те, які виплати отримують люди з інвалідністю у 2025 році, зазначається на порталі "Дія".

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Скільки платять людям з інвалідністю з дитинства

Соціальну допомогу отримують громадяни, яким встановлено інвалідність з дитинства. Її розмір залежить від групи інвалідності та базується на прожитковому мінімумі для непрацездатних осіб. У 2025 році цей мінімум — 2 361 грн. У 2025 році суми щомісячних виплат становлять:

І група інвалідності з дитинства — 2 361 грн (100%);

II група — 1 888 грн (80%);

III група — 1 416 грн (60%);

діти з інвалідністю до 18 років — 1 652 грн (70%).

Які пенсії отримують люди з інвалідністю

Окрім соціальної допомоги, люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію. Її розмір залежить від групи інвалідності та страхового стажу, який може становити від 1 до 15 років. Сума визначається у відсотках від звичайної пенсії за віком:

І група — 100%;

II група — 90%;

III група — 50%.

При цьому до стажу враховується не лише фактичний страховий період, а й час від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Хто може отримувати доплати на догляд

Для людей, які потребують постійного нагляду, держава надає додаткові виплати. Їх можуть отримати:

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства І групи;

самотні люди з інвалідністю II та III груп, яким потрібен догляд.

Якщо за дитиною з інвалідністю доглядає один із батьків, усиновлювач або опікун, який не працює, не навчається очно і не проходить службу, йому призначають надбавку за догляд. Розмір доплати залежить від групи інвалідності та віку дитини й визначається у відсотках від прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що у 2025 році громадяни з інвалідністю в Україні матимуть можливість отримувати дві пенсії одночасно. Проте додаткове нарахування соціальної пенсії до основної державної передбачено лише за певних умов.

Також ми розповідали, що українці, які через бойові дії були змушені залишити свої оселі, можуть претендувати на державну підтримку. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) держава запровадила ряд фінансових виплат та пільг.