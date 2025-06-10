Пільги для ВПО — які витрати покриває держава у 2025 році

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть розраховувати на допомогу від держави. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено низку пільг та виплат, а особливу увагу держава приділяє дітям-переселенцям.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати ВПО у 2025 році, пояснили фахівці сайту Безоплатної правничої допомоги.

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Які виплати отримують ВПО у 2025 році

До осені 2025 року ВПО отримуватимуть по 2 000 гривень на дорослого і 3 000 гривень — на дитину чи людину з інвалідністю. Ця допомога призначена для пенсіонерів, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та дітей.

Якщо родина витрачає понад 20% доходу на оренду, держава частково компенсує витрати на житло. Крім того, завдяки програмі "єВідновлення" переселенці, зокрема з тимчасово окупованих територій, можуть отримати компенсацію після набуття чинності оновлених правил.

Які пільги надає держава ВПО

Окрім виплат, переселенці можуть розраховувати й на інші формати підтримки від держави. У 2025 році це:

Соціальна стипендія для студентів

ВПО, які навчаються на денній формі за держзамовленням, до 23 років, без академзаборгованості та не перебувають у академвідпустці, можуть отримувати соціальну стипендію.

Пріоритет у гуртожитках та знижки на проживання

Багато закладів освіти надають переселенцям першочергове поселення у гуртожитки й можуть зменшити вартість проживання.

Пільгові кредити на освіту

Діти з-поміж ВПО, а також ті, хто живе поблизу зони бойових дій і навчається за контрактом, можуть отримати пільговий освітній кредит.

Пріоритетне зарахування до садочків та шкіл

Діти, які є внутрішньо переміщеними особами або мають статус постраждалих через війну, мають право в першу чергу потрапити до державних чи комунальних дитсадків і шкіл.

Безплатне харчування в навчальних закладах

Щоб дитина отримувала безоплатне харчування, батьки мають звернутися до керівництва школи чи садочка та подати копію довідки ВПО або документа про статус постраждалої дитини.

Оздоровлення або відпочинок без оплати

Якщо у батьків є застосунок "Дія", повідомлення про можливість безплатного відпочинку надійде автоматично. Якщо застосунок не встановлений, дізнатися деталі можна у місцевому управлінні соцзахисту за місцем реєстрації як ВПО.

Раніше ми писали, що у 2025 році держава й надалі надає допомогу громадянам, які змушені були покинути свої оселі через бойові дії. Внутрішньо переміщеним особам надається щомісячна грошова підтримка, а з початку року вони також можуть розраховувати на субсидію для покриття витрат на орендоване житло.

Також ми розповідали, що оплата комунальних послуг залишається серйозним фінансовим тягарем для багатьох українських пенсіонерів, адже чимала частина пенсії витрачається на оплату електроенергії, газу, води та інших послуг.