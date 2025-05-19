Статус ВПО не звільняє від відповідальності — за що можуть покарати переселенців у 2025

Люди з речами на вулиці. Фото: УНІАН

У 2025 році держава продовжує підтримувати українців, які були змушені залишити свої домівки через війну. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на щомісячну фінансову допомогу, а із січня — ще й на субсидію для оплати оренди житла.

Про те, які виплати отримують ВПО та за що їх можуть покарати у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Громадяни України, які втратили можливість жити у своїх домівках через воєнні дії, мають право на щомісячну фінансову підтримку від держави. Виплата оформлюється на одного члена сім’ї, і саме він отримує кошти за всіх осіб, зареєстрованих у складі родини. Розміри допомоги становлять:

3 000 гривень — на кожну дитину або особу з інвалідністю;

2 000 гривень — для всіх інших членів родини, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

За які порушення ВПО можуть притягти до відповідальності

Внутрішньо переміщені особи, як і всі інші громадяни України, мають рівні права та обов’язки. Закон не передбачає жодних поблажок або додаткових покарань для осіб зі статусом ВПО — вони відповідають за порушення на загальних підставах. Зокрема:

Кримінальні злочини: якщо переселенець скоїть злочин, наприклад, крадіжку, шахрайство або насильство — він нестиме кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. Санкції залежать від тяжкості скоєного та можуть варіюватися від штрафів до ув’язнення. Адміністративні правопорушення: це порушення ПДР, розпивання алкоголю в недозволених місцях або дрібне хуліганство. За такі дії передбачені штрафи, попередження або навіть арешт на визначений термін. Порушення правил міграційного законодавства: попри те, що ВПО є громадянами України, вони також можуть порушити міграційні норми, наприклад, у разі відсутності реєстрації або нелегального працевлаштування. Такі випадки тягнуть за собою адміністративну відповідальність. Ігнорування спеціальних норм: у період дії надзвичайних заходів, як-от воєнний стан, всі громадяни, включаючи ВПО, повинні дотримуватися введених обмежень. За порушення можливі штрафи або навіть кримінальні провадження.

Усі види відповідальності мають застосовуватися згідно з чинним законодавством, із повагою до прав і свобод людини, без будь-яких форм упередженого ставлення чи дискримінації.

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