Статус ВПЛ не освобождает от ответственности — за что могут наказать переселенцев в 2025

Люди с вещами на улице. Фото: УНИАН

В 2025 году государство продолжает поддерживать украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную финансовую помощь, а с января — еще и на субсидию для оплаты аренды жилья.

О том, какие выплаты получают ВПЛ и за что их могут наказать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Граждане Украины, которые потеряли возможность жить в своих домах из-за военных действий, имеют право на ежемесячную финансовую поддержку от государства. Выплата оформляется на одного члена семьи, и именно он получает средства за всех лиц, зарегистрированных в составе семьи. Размеры помощи составляют:

3 000 гривен — на каждого ребенка или лицо с инвалидностью;

2 000 гривен — для всех остальных членов семьи, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

За какие нарушения ВПЛ могут привлечь к ответственности

Внутренне перемещенные лица, как и все другие граждане Украины, имеют равные права и обязанности. Закон не предусматривает никаких поблажек или дополнительных наказаний для лиц со статусом ВПЛ — они отвечают за нарушения на общих основаниях. В частности:

Уголовные преступления: если переселенец совершит преступление, например, кражу, мошенничество или насилие — он будет нести уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Санкции зависят от тяжести совершенного и могут варьироваться от штрафов до заключения. Административные правонарушения: это нарушение ПДД, распитие алкоголя в неположенных местах или мелкое хулиганство. За такие действия предусмотрены штрафы, предупреждения или даже арест на определенный срок. Нарушение правил миграционного законодательства: несмотря на то, что ВПЛ являются гражданами Украины, они также могут нарушить миграционные нормы, например, в случае отсутствия регистрации или нелегального трудоустройства. Такие случаи влекут за собой административную ответственность. Игнорирование специальных норм: в период действия чрезвычайных мер, таких как военное положение, все граждане, включая ВПЛ, должны придерживаться введенных ограничений. За нарушение возможны штрафы или даже уголовные производства.

Все виды ответственности должны применяться в соответствии с действующим законодательством, с уважением к правам и свободам человека, без каких-либо форм предвзятого отношения или дискриминации.

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