Льготы для ВПЛ — какие расходы покрывает государство в 2025 году

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут рассчитывать на помощь от государства. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предусмотрен ряд льгот и выплат, а особое внимание государство уделяет детям-переселенцам.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ в 2025 году, объяснили специалисты сайта Безоплатной правовой помощи.

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Какие выплаты получают ВПЛ в 2025 году

До осени 2025 года ВПЛ будут получать по 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен — на ребенка или человека с инвалидностью. Эта помощь предназначена для пенсионеров, многодетных семей, лиц с инвалидностью и детей.

Если семья тратит более 20% дохода на аренду, государство частично компенсирует расходы на жилье. Кроме того, благодаря программе "еВідновлення" переселенцы, в частности с временно оккупированных территорий, могут получить компенсацию после вступления в силу обновленных правил.

Какие льготы предоставляет государство ВПЛ

Кроме выплат, переселенцы могут рассчитывать и на другие форматы поддержки от государства. В 2025 году это:

Социальная стипендия для студентов

ВПЛ, которые учатся на дневной форме по госзаказу, до 23 лет, без академзадолженности и не находятся в академотпуске, могут получать социальную стипендию.

Приоритет в общежитиях и скидки на проживание

Многие учебные заведения предоставляют переселенцам первоочередное поселение в общежития и могут уменьшить стоимость проживания.

Льготные кредиты на образование

Дети из числа ВПЛ, а также те, кто живет вблизи зоны боевых действий и учится по контракту, могут получить льготный образовательный кредит.

Приоритетное зачисление в садики и школы

Дети, которые являются внутренне перемещенными лицами или имеют статус пострадавших из-за войны, имеют право в первую очередь попасть в государственные или коммунальные детсады и школы.

Бесплатное питание в учебных заведениях

Чтобы ребенок получал бесплатное питание, родители должны обратиться к руководству школы или садика и подать копию справки ВПЛ или документа о статусе пострадавшего ребенка.

Оздоровление или отдых без оплаты

Если у родителей есть приложение "Дія", сообщение о возможности бесплатного отдыха поступит автоматически. Если приложение не установлено, узнать детали можно в местном управлении соцзащиты по месту регистрации как ВПЛ.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство и в дальнейшем оказывает помощь гражданам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. Внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячная денежная поддержка, а с начала года они также могут рассчитывать на субсидию для покрытия расходов на съемное жилье.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг остается серьезным финансовым бременем для многих украинских пенсионеров, ведь немалая часть пенсии тратится на оплату электроэнергии, газа, воды и других услуг.