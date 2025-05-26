Фінансова допомога ВПО у червні — хто та які виплати зможе отримати

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні й надалі отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу від держави. Кабмін ухвалив рішення продовжити ці виплати для тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Про те, яку підтримку матимуть внутрішньо переміщені особи у червні 2025 року, повідомили в Національній соціальній сервісній службі України.

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Які виплати отримуватимуть ВПО в червні

Ще у березні уряд вирішив продовжити програму підтримки переселенців до кінця вересня 2025 року. Це означає, що у червні переселенці продовжать отримувати допомогу автоматично — подавати документи повторно не потрібно, якщо ви вже раніше її отримували. Розмір допомоги залишається незмінним:

2 000 грн на місяць — для дорослих;

3 000 грн — для дітей і людей з інвалідністю.

Як оформити виплати

Якщо ви — переселенець, але раніше не користувалися державною підтримкою, ви можете подати заявку у червні через застосунок "Дія":

Оновіть застосунок до останньої версії. Увійдіть у розділ "Сервіси", натисніть "Послуги для ВПО", а потім "Допомога для ВПО". Вкажіть адресу проживання та підтвердьте геолокацію. Додайте дані про дітей (якщо є). Виберіть картку "єПідтримка" або відкрийте її у банку, що бере участь у програмі. Вкажіть тип допомоги й залиште свої контактні дані.

Якщо ваша родина не підходить під автоматичні виплати через рівень доходу, депозити або інше житло, зверніться до найближчого ЦНАПу або відділення соцзахисту за місцем фактичного проживання.

Крім щомісячних виплат, продовжується і державна допомога на оплату оренди житла для переселенців. Також працює програма "Прихисток", яка передбачає компенсації для власників помешкань, що безплатно приймають у себе ВПО.

Раніше ми писали, що у 2025 році держава продовжує надавати допомогу українцям, які через війну стали ВПО. Вони отримують щомісячні виплати, а з січня також можуть оформити субсидію на оренду житла.

Також ми розповідали, що люди з інвалідністю III групи отримують фінансову допомогу в розмірі, яка залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Крім того, їм доступні різні державні пільги.