Финансовая помощь ВПЛ в июне — кто и какие выплаты сможет получить

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июне 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине и в дальнейшем будут получать ежемесячную финансовую помощь от государства. Кабмин принял решение продлить эти выплаты для тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

О том, какую поддержку будут иметь внутренне перемещенные лица в июне 2025 года, сообщили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

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Какие выплаты будут получать ВПЛ в июне

Еще в марте правительство решило продлить программу поддержки переселенцев до конца сентября 2025 года. Это означает, что в июне переселенцы продолжат получать помощь автоматически — подавать документы повторно не нужно, если вы уже ранее ее получали. Размер помощи остается неизменным:

2 000 грн в месяц — для взрослых;

3 000 грн — для детей и людей с инвалидностью.

Как оформить выплаты

Если вы — переселенец, но ранее не пользовались государственной поддержкой, вы можете подать заявку в июне через приложение "Дія":

Обновите приложение до последней версии. Войдите в раздел "Сервисы", нажмите "Услуги для ВПЛ", а затем "Помощь для ВПЛ". Укажите адрес проживания и подтвердите геолокацию. Добавьте данные о детях (если есть). Выберите карту "еПідтримка" или откройте ее в банке, участвующем в программе. Укажите тип помощи и оставьте свои контактные данные.

Если ваша семья не подходит под автоматические выплаты из-за уровня дохода, депозитов или другого жилья, обратитесь в ближайший ЦНАП или отделение соцзащиты по месту фактического проживания.

Кроме ежемесячных выплат, продолжается и государственная помощь на оплату аренды жилья для переселенцев. Также работает программа "Прихисток", которая предусматривает компенсации для владельцев помещений, бесплатно принимающих у себя ВПЛ.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство продолжает оказывать помощь украинцам, которые из-за войны стали ВПЛ. Они получают ежемесячные выплаты, а с января также могут оформить субсидию на аренду жилья.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью III группы получают финансовую помощь в размере, который зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Кроме того, им доступны различные государственные льготы.