Финансовая помощь ВПЛ в июне — кто и какие выплаты сможет получить

Помощь ВПЛ в июне — на какие выплаты рассчитывать
В июне 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине и в дальнейшем будут получать ежемесячную финансовую помощь от государства. Кабмин принял решение продлить эти выплаты для тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.
О том, какую поддержку будут иметь внутренне перемещенные лица в июне 2025 года, сообщили в Национальной социальной сервисной службе Украины.
Какие выплаты будут получать ВПЛ в июне
Еще в марте правительство решило продлить программу поддержки переселенцев до конца сентября 2025 года. Это означает, что в июне переселенцы продолжат получать помощь автоматически — подавать документы повторно не нужно, если вы уже ранее ее получали. Размер помощи остается неизменным:
- 2 000 грн в месяц — для взрослых;
- 3 000 грн — для детей и людей с инвалидностью.
Как оформить выплаты
Если вы — переселенец, но ранее не пользовались государственной поддержкой, вы можете подать заявку в июне через приложение "Дія":
- Обновите приложение до последней версии.
- Войдите в раздел "Сервисы", нажмите "Услуги для ВПЛ", а затем "Помощь для ВПЛ".
- Укажите адрес проживания и подтвердите геолокацию.
- Добавьте данные о детях (если есть).
- Выберите карту "еПідтримка" или откройте ее в банке, участвующем в программе.
- Укажите тип помощи и оставьте свои контактные данные.
Если ваша семья не подходит под автоматические выплаты из-за уровня дохода, депозитов или другого жилья, обратитесь в ближайший ЦНАП или отделение соцзащиты по месту фактического проживания.
Кроме ежемесячных выплат, продолжается и государственная помощь на оплату аренды жилья для переселенцев. Также работает программа "Прихисток", которая предусматривает компенсации для владельцев помещений, бесплатно принимающих у себя ВПЛ.
Ранее мы писали, что в 2025 году государство продолжает оказывать помощь украинцам, которые из-за войны стали ВПЛ. Они получают ежемесячные выплаты, а с января также могут оформить субсидию на аренду жилья.
Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью III группы получают финансовую помощь в размере, который зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Кроме того, им доступны различные государственные льготы.
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