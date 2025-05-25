Підтримка людей з III групою інвалідності — які пільги та виплати можна оформити в червні

Люди з III групою інвалідності — виплати й пільги у червні 2025
Сума грошової допомоги для громадян з інвалідністю III групи визначається розміром прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Окрім фінансової підтримки, вони мають право користуватися низкою державних пільг.
Про те, які саме виплати й пільги зможуть оформити люди з інвалідністю III групи у червні 2025 року, зазначається на спеціалізованій платформі "EnableMe UA".
Скільки платять людям з III групою інвалідності
У 2025 році пенсія для громадян із третім ступенем інвалідності складатиме 1 416,6 гривні, що дорівнює 60% від встановленого прожиткового мінімуму. Така виплата передбачена для людей з інвалідністю з дитинства.
Одинокі громадяни з інвалідністю з дитинства II або III групи, які за медичним висновком потребують постійної допомоги, зможуть розраховувати на виплати в розмірі 75% прожиткового мінімуму — це 1 770,75 гривні.
Також передбачено пенсійне забезпечення для дітей з інвалідністю. Розмір виплати залежить від віку дитини та ступеня обмеження:
- для дітей до 6 років з інвалідністю підгрупи А — 5 163 грн;
- для інших дітей до 6 років — 1 281,5 грн;
- для дітей віком 6–18 років з інвалідністю підгрупи А — 6 392 грн;
- для інших дітей 6–18 років — 1 598 грн.
Звертатися до органів соціального захисту для перерахунку цих виплат не потрібно — вони корегуються автоматично після зміни прожиткового мінімуму.
Які пільги доступні людям з III групою інвалідності
Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на соціальні гарантії, які допомагають інтегруватися у суспільне життя, навчання та професійну діяльність. У червні 2025 року для них передбачено:
- Що 2 дні додаються до основної щорічної відпустки.
- Можливість отримати до 30 днів неоплачуваної відпустки.
- Працевлаштування без проходження випробувального терміну.
- Додаткові 14 календарних днів оплачуваної відпустки щороку.
- Пільговий доступ до медичних виробів, зокрема протезування зубів.
- Забезпечення реабілітаційними засобами на полегшених умовах.
- Надання електричного інвалідного візка, якщо є відповідні медичні показання.
Також студенти з інвалідністю III групи мають право на повну стипендію, а вступники з хорошими результатами можуть бути зараховані поза конкурсом. Обдаровані діти з інвалідністю мають можливість безплатно навчатися в закладах творчого спрямування.
Раніше ми писали, що у 2025 році громадяни з інвалідністю мають право на безоплатний проїзд. Однак ця пільга діє не у всіх видах громадського транспорту.
Також ми розповідали, що з 1 січня 2026 року в Україні зміняться умови працевлаштування людей з інвалідністю. Роботодавці зможуть або брати їх на роботу, або сплачувати внесок до спеціального фонду, що фінансуватиме програми зайнятості.
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