Підтримка людей з III групою інвалідності — які пільги та виплати можна оформити в червні

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Сума грошової допомоги для громадян з інвалідністю III групи визначається розміром прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Окрім фінансової підтримки, вони мають право користуватися низкою державних пільг.

Про те, які саме виплати й пільги зможуть оформити люди з інвалідністю III групи у червні 2025 року, зазначається на спеціалізованій платформі "EnableMe UA".

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Скільки платять людям з III групою інвалідності

У 2025 році пенсія для громадян із третім ступенем інвалідності складатиме 1 416,6 гривні, що дорівнює 60% від встановленого прожиткового мінімуму. Така виплата передбачена для людей з інвалідністю з дитинства.

Одинокі громадяни з інвалідністю з дитинства II або III групи, які за медичним висновком потребують постійної допомоги, зможуть розраховувати на виплати в розмірі 75% прожиткового мінімуму — це 1 770,75 гривні.

Також передбачено пенсійне забезпечення для дітей з інвалідністю. Розмір виплати залежить від віку дитини та ступеня обмеження:

для дітей до 6 років з інвалідністю підгрупи А — 5 163 грн;

для інших дітей до 6 років — 1 281,5 грн;

для дітей віком 6–18 років з інвалідністю підгрупи А — 6 392 грн;

для інших дітей 6–18 років — 1 598 грн.

Звертатися до органів соціального захисту для перерахунку цих виплат не потрібно — вони корегуються автоматично після зміни прожиткового мінімуму.

Які пільги доступні людям з III групою інвалідності

Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на соціальні гарантії, які допомагають інтегруватися у суспільне життя, навчання та професійну діяльність. У червні 2025 року для них передбачено:

Що 2 дні додаються до основної щорічної відпустки. Можливість отримати до 30 днів неоплачуваної відпустки. Працевлаштування без проходження випробувального терміну. Додаткові 14 календарних днів оплачуваної відпустки щороку. Пільговий доступ до медичних виробів, зокрема протезування зубів. Забезпечення реабілітаційними засобами на полегшених умовах. Надання електричного інвалідного візка, якщо є відповідні медичні показання.

Також студенти з інвалідністю III групи мають право на повну стипендію, а вступники з хорошими результатами можуть бути зараховані поза конкурсом. Обдаровані діти з інвалідністю мають можливість безплатно навчатися в закладах творчого спрямування.

Раніше ми писали, що у 2025 році громадяни з інвалідністю мають право на безоплатний проїзд. Однак ця пільга діє не у всіх видах громадського транспорту.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2026 року в Україні зміняться умови працевлаштування людей з інвалідністю. Роботодавці зможуть або брати їх на роботу, або сплачувати внесок до спеціального фонду, що фінансуватиме програми зайнятості.