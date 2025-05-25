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Люди с III группой инвалидности — выплаты и льготы в июне 2025

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Дата публикации 25 мая 2025 16:10
Поддержка людей с III группой инвалидности — какие льготы и выплаты можно оформить в июне
Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Сумма денежной помощи для граждан с инвалидностью III группы определяется размером прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. Кроме финансовой поддержки, они имеют право пользоваться рядом государственных льгот.

О том, какие именно выплаты и льготы смогут оформить люди с инвалидностью III группы в июне 2025 года, отмечается на специализированной платформе "EnableMe UA".

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Сколько платят людям с III группой инвалидности

В 2025 году пенсия для граждан с третьей степенью инвалидности будет составлять 1 416,6 гривны, что равно 60% от установленного прожиточного минимума. Такая выплата предусмотрена для людей с инвалидностью с детства.

Одинокие граждане с инвалидностью с детства II или III группы, которые по медицинскому заключению нуждаются в постоянной помощи, смогут рассчитывать на выплаты в размере 75% прожиточного минимума — это 1 770,75 гривны.

Также предусмотрено пенсионное обеспечение для детей с инвалидностью. Размер выплаты зависит от возраста ребенка и степени ограничения:

  • для детей до 6 лет с инвалидностью подгруппы А — 5 163 грн;
  • для других детей до 6 лет — 1 281,5 грн;
  • для детей в возрасте 6-18 лет с инвалидностью подгруппы А — 6 392 грн;
  • для других детей 6-18 лет — 1 598 грн.

Обращаться в органы социальной защиты для перерасчета этих выплат не нужно — они корректируются автоматически после изменения прожиточного минимума.

Какие льготы доступны людям с III группой инвалидности

Лица с III группой инвалидности могут рассчитывать на социальные гарантии, которые помогают интегрироваться в общественную жизнь, обучение и профессиональную деятельность. В июне 2025 года для них предусмотрено:

  1. Что 2 дня добавляются к основному ежегодному отпуску.
  2. Возможность получить до 30 дней неоплачиваемого отпуска.
  3. Трудоустройство без прохождения испытательного срока.
  4. Дополнительные 14 календарных дней оплачиваемого отпуска каждый год.
  5. Льготный доступ к медицинским изделиям, в частности протезирование зубов.
  6. Обеспечение реабилитационными средствами на облегченных условиях.
  7. Предоставление электрической инвалидной коляски, если есть соответствующие медицинские показания.

Также студенты с инвалидностью III группы имеют право на полную стипендию, а поступающие с хорошими результатами могут быть зачислены вне конкурса. Одаренные дети с инвалидностью имеют возможность бесплатно учиться в учреждениях творческого направления.

Ранее мы писали, что в 2025 году граждане с инвалидностью имеют право на бесплатный проезд. Однако эта льгота действует не во всех видах общественного транспорта.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в Украине изменятся условия трудоустройства людей с инвалидностью. Работодатели смогут либо брать их на работу, либо платить взнос в специальный фонд, который будет финансировать программы занятости.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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