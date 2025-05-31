II група інвалідності — які пільги зможуть оформити українці в червні 2025

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Друга група інвалідності присвоюється, якщо у людини є значні, але стабільні порушення здоров’я через хворобу, травму або вроджені особливості. Вони обмежують активність, але людина може сама себе обслуговувати та не потребує постійної допомоги.

Про те, на які пільги мають право люди з II групою інвалідності у червні 2025 року, Зазначається в законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю".

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На яку підтримку можуть розраховувати люди з II групою інвалідності

В Україні для людей з інвалідністю передбачені різні пільги та соціальна підтримка. Зокрема, у 2025 році на тих, хто має другу групу, поширюються такі гарантії:

Транспорт: вони мають право безплатно їздити у міському громадському транспорті. Засоби зв’язку: можна безплатно встановити телефон і отримати пристрої для письмового спілкування через мобільний. Знижки на ліки: при амбулаторному лікуванні ліки можна купувати зі знижкою 50%. Якщо інвалідність пов’язана з війною, ліки надають безплатно. Освіта: студенти з другою групою інвалідності отримують соціальні стипендії, додаткові виплати та можуть вступати до вишів за спеціальними квотами. Житло і комунальні послуги: люди з другою групою інвалідності мають пріоритет при отриманні житла, особливо якщо інвалідність пов’язана з виробничими травмами чи службою в армії. Також вони можуть оформити субсидії на оплату комуналки. Пільги на роботі: при працевлаштуванні їм не встановлюють випробувальний термін. Вони можуть самостійно обирати час відпустки, працювати за індивідуальним графіком та мають право на подовжену щорічну відпустку.

Також люди, яким встановлюють II групу інвалідності, мають право на пріоритетне обслуговування в будь-яких установах, де працюють із населенням.

Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг залишається одним з основних щомісячних видатків для більшості українських сімей. Водночас частина громадян має можливість сплачувати менше завдяки державним пільгам.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій в Україні мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Якщо військовослужбовець, якому надаються пільги, вважається зниклим безвісти, право на ці пільги може бути передано його рідним.