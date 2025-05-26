Знижки на воду, світло та газ — хто міг забути оформити пільги у 2025 році

Монети лежать на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комуналка залишається важливою частиною щомісячних витрат кожної української родити. Однак деякі громадяни можуть платити менше завдяки пільгам від держави.

Про те, на які комунальні послуги можуть отримати знижки українці та кому доступні пільги у 2025 році, повідомили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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На які послуги держава надає пільги

У 2025 році деякі категорії громадян і надалі зможуть отримувати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Держава частково або повністю компенсує витрати на:

вивезення побутових відходів;

послуги з управління багатоквартирними будинками;

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення;

опалення, електроенергію, доставку та постачання газу;

придбання твердого палива та скрапленого газу для побуту;

оплату житла, включно з квартирною платою та утриманням будинку і прибудинкової території.

Хто має право на пільги у 2025 році

Деякі категорії громадян України потребують додаткової підтримки з боку держави. Вони можуть отримати пільги на оплату багатьох послуг, в тому числі комунальних. У 2025 році такі знижки мають:

постраждалі під час Революції Гідності;

ветерани війни, герої України та члени родин загиблих захисників;

багатодітні родини, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

пенсіонери з силових структур і родини загиблих правоохоронців;

люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих військових;

родини працівників служби цивільного захисту, які загинули під час виконання обов’язків;

особи, які стали інвалідами під час служби, а також родини зниклих безвісти або загиблих військових;

ліквідатори аварії на ЧАЕС та їхні родини, а також діти з інвалідністю, спричиненою цією катастрофою;

реабілітовані громадяни, колишні в’язні нацистських таборів, жертви переслідувань часів Другої світової війни.

Також 100% пільги на оплату комунальних послуг мають пенсіонери з сіл, які працювали у сфері освіти, медицини, культури, соціального захисту чи фармації.

Раніше ми писали, що пенсіонери в Україні мають змогу користуватись державними пільгами. Окремі з них надаються лише за наявності пенсійного посвідчення. Втім, як показує практика, не завжди паперовий варіант документа забезпечує доступ до знижок.

Також ми розповідали, що оплата комунальних послуг залишається серйозним фінансовим викликом для багатьох родин в Україні, особливо тих, де виховується кілька дітей. З метою зменшення навантаження на такі домогосподарства, Міністерство соціальної політики виступило з ініціативою змінити для них правила надання житлових субсидій.