Скидки на воду, свет и газ — кто мог забыть оформить льготы в 2025 году

Коммунальные скидки — кто в списке льготников в 2025 году
Коммуналка остается важной частью ежемесячных расходов каждой украинской семьи. Однако некоторые граждане могут платить меньше благодаря льготам от государства.
О том, на какие коммунальные услуги могут получить скидки украинцы и кому доступны льготы в 2025 году, сообщили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".
На какие услуги государство предоставляет льготы
В 2025 году некоторые категории граждан и в дальнейшем смогут получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Государство частично или полностью компенсирует расходы на:
- вывоз бытовых отходов;
- услуги по управлению многоквартирными домами;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- отопление, электроэнергию, доставку и поставку газа;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа для быта;
- оплату жилья, включая квартирную плату и содержание дома и придомовой территории.
Кто имеет право на льготы в 2025 году
Некоторые категории граждан Украины нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Они могут получить льготы на оплату многих услуг, в том числе коммунальных. В 2025 году такие скидки имеют:
- пострадавшие во время Революции Достоинства;
- ветераны войны, герои Украины и члены семей погибших защитников;
- многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа;
- пенсионеры из силовых структур и семьи погибших правоохранителей;
- люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, семьи погибших военных;
- семьи работников службы гражданской защиты, которые погибли при исполнении обязанностей;
- лица, которые стали инвалидами во время службы, а также семьи пропавших без вести или погибших военных;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и их семьи, а также дети с инвалидностью, вызванной этой катастрофой;
- реабилитированные граждане, бывшие узники нацистских лагерей, жертвы преследований времен Второй мировой войны.
Также 100% льготы на оплату коммунальных услуг имеют пенсионеры из сел, которые работали в сфере образования, медицины, культуры, социальной защиты или фармации.
Ранее мы писали, что пенсионеры в Украине могут пользоваться государственными льготами. Некоторые из них предоставляются только при наличии пенсионного удостоверения. Впрочем, как показывает практика, не всегда бумажный вариант документа обеспечивает доступ к скидкам.
Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг остается серьезным финансовым вызовом для многих семей в Украине, особенно тех, где воспитывается несколько детей. С целью уменьшения нагрузки на такие домохозяйства, Министерство социальной политики выступило с инициативой изменить для них правила предоставления жилищных субсидий.
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