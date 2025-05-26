Скидки на воду, свет и газ — кто мог забыть оформить льготы в 2025 году

Монеты лежат на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммуналка остается важной частью ежемесячных расходов каждой украинской семьи. Однако некоторые граждане могут платить меньше благодаря льготам от государства.

О том, на какие коммунальные услуги могут получить скидки украинцы и кому доступны льготы в 2025 году, сообщили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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В 2025 году некоторые категории граждан и в дальнейшем смогут получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Государство частично или полностью компенсирует расходы на:

вывоз бытовых отходов;

услуги по управлению многоквартирными домами;

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;

отопление, электроэнергию, доставку и поставку газа;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа для быта;

оплату жилья, включая квартирную плату и содержание дома и придомовой территории.

Кто имеет право на льготы в 2025 году

Некоторые категории граждан Украины нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Они могут получить льготы на оплату многих услуг, в том числе коммунальных. В 2025 году такие скидки имеют:

пострадавшие во время Революции Достоинства;

ветераны войны, герои Украины и члены семей погибших защитников;

многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа;

пенсионеры из силовых структур и семьи погибших правоохранителей;

люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, семьи погибших военных;

семьи работников службы гражданской защиты, которые погибли при исполнении обязанностей;

лица, которые стали инвалидами во время службы, а также семьи пропавших без вести или погибших военных;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС и их семьи, а также дети с инвалидностью, вызванной этой катастрофой;

реабилитированные граждане, бывшие узники нацистских лагерей, жертвы преследований времен Второй мировой войны.

Также 100% льготы на оплату коммунальных услуг имеют пенсионеры из сел, которые работали в сфере образования, медицины, культуры, социальной защиты или фармации.

Ранее мы писали, что пенсионеры в Украине могут пользоваться государственными льготами. Некоторые из них предоставляются только при наличии пенсионного удостоверения. Впрочем, как показывает практика, не всегда бумажный вариант документа обеспечивает доступ к скидкам.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг остается серьезным финансовым вызовом для многих семей в Украине, особенно тех, где воспитывается несколько детей. С целью уменьшения нагрузки на такие домохозяйства, Министерство социальной политики выступило с инициативой изменить для них правила предоставления жилищных субсидий.