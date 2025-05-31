II группа инвалидности — какие льготы смогут оформить украинцы в июне 2025

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вторая группа инвалидности присваивается, если у человека есть значительные, но стабильные нарушения здоровья из-за болезни, травмы или врожденных особенностей. Они ограничивают активность, но человек может сам себя обслуживать и не нуждается в постоянной помощи.

О том, на какие льготы имеют право люди со II группой инвалидности в июне 2025 года, говорится в законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью".

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На какую поддержку могут рассчитывать люди со II группой инвалидности

В Украине для людей с инвалидностью предусмотрены различные льготы и социальная поддержка. В частности, в 2025 году на тех, кто имеет вторую группу, распространяются такие гарантии:

Транспорт: они имеют право бесплатно ездить в городском общественном транспорте. Средства связи: можно бесплатно установить телефон и получить устройства для письменного общения через мобильный. Скидки на лекарства: при амбулаторном лечении лекарства можно покупать со скидкой 50%. Если инвалидность связана с войной, лекарства предоставляют бесплатно. Образование: студенты со второй группой инвалидности получают социальные стипендии, дополнительные выплаты и могут поступать в вузы по специальным квотам. Жилье и коммунальные услуги: люди со второй группой инвалидности имеют приоритет при получении жилья, особенно если инвалидность связана с производственными травмами или службой в армии. Также они могут оформить субсидии на оплату коммуналки. Льготы на работе: при трудоустройстве им не устанавливают испытательный срок. Они могут самостоятельно выбирать время отпуска, работать по индивидуальному графику и имеют право на продленный ежегодный отпуск.

Также люди, которым устанавливают II группу инвалидности, имеют право на приоритетное обслуживание в любых учреждениях, где работают с населением.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг остается одним из основных ежемесячных расходов для большинства украинских семей. В то же время часть граждан имеет возможность платить меньше благодаря государственным льготам.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий в Украине имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Если военнослужащий, которому предоставляются льготы, считается пропавшим без вести, право на эти льготы может быть передано его родным.