II группа инвалидности — какие льготы смогут оформить украинцы в июне 2025

Поддержка людей на II группе инвалидности — перечень льгот в июне
Вторая группа инвалидности присваивается, если у человека есть значительные, но стабильные нарушения здоровья из-за болезни, травмы или врожденных особенностей. Они ограничивают активность, но человек может сам себя обслуживать и не нуждается в постоянной помощи.
О том, на какие льготы имеют право люди со II группой инвалидности в июне 2025 года, говорится в законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью".
На какую поддержку могут рассчитывать люди со II группой инвалидности
В Украине для людей с инвалидностью предусмотрены различные льготы и социальная поддержка. В частности, в 2025 году на тех, кто имеет вторую группу, распространяются такие гарантии:
- Транспорт: они имеют право бесплатно ездить в городском общественном транспорте.
- Средства связи: можно бесплатно установить телефон и получить устройства для письменного общения через мобильный.
- Скидки на лекарства: при амбулаторном лечении лекарства можно покупать со скидкой 50%. Если инвалидность связана с войной, лекарства предоставляют бесплатно.
- Образование: студенты со второй группой инвалидности получают социальные стипендии, дополнительные выплаты и могут поступать в вузы по специальным квотам.
- Жилье и коммунальные услуги: люди со второй группой инвалидности имеют приоритет при получении жилья, особенно если инвалидность связана с производственными травмами или службой в армии. Также они могут оформить субсидии на оплату коммуналки.
- Льготы на работе: при трудоустройстве им не устанавливают испытательный срок. Они могут самостоятельно выбирать время отпуска, работать по индивидуальному графику и имеют право на продленный ежегодный отпуск.
Также люди, которым устанавливают II группу инвалидности, имеют право на приоритетное обслуживание в любых учреждениях, где работают с населением.
Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг остается одним из основных ежемесячных расходов для большинства украинских семей. В то же время часть граждан имеет возможность платить меньше благодаря государственным льготам.
Также мы рассказывали, что участники боевых действий в Украине имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Если военнослужащий, которому предоставляются льготы, считается пропавшим без вести, право на эти льготы может быть передано его родным.
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