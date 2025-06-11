Выплаты для людей с инвалидностью — кто и сколько может получать в 2025

Выплаты людям с инвалидностью в 2025 — суммы помощи и пенсий
В Украине люди с инвалидностью имеют право на финансовую помощь, льготы в транспорте, доступ к программам реабилитации, ухода и социальной поддержки. В 2025 году государство продолжает выплаты таким гражданам.
О том, какие выплаты получают люди с инвалидностью в 2025 году, отмечается на портале "Дія".
Сколько платят людям с инвалидностью с детства
Социальную помощь получают граждане, которым установлена инвалидность с детства. Ее размер зависит от группы инвалидности и базируется на прожиточном минимуме для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот минимум — 2 361 грн. В 2025 году суммы ежемесячных выплат составляют:
- І группа инвалидности с детства — 2 361 грн (100%);
- II группа — 1 888 грн (80%);
- III группа — 1 416 грн (60%);
- дети с инвалидностью до 18 лет — 1 652 грн (70%).
Какие пенсии получают люди с инвалидностью
Кроме социальной помощи, люди с инвалидностью могут получать пенсию. Ее размер зависит от группы инвалидности и страхового стажа, который может составлять от 1 до 15 лет. Сумма определяется в процентах от обычной пенсии по возрасту:
- І группа — 100%;
- II группа — 90%;
- III группа — 50%.
При этом в стаж учитывается не только фактический страховой период, но и время от установления инвалидности до достижения 60 лет.
Кто может получать доплаты на уход
Для людей, которые нуждаются в постоянном присмотре, государство предоставляет дополнительные выплаты. Их могут получить:
- дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с детства І группы;
- одинокие люди с инвалидностью II и III групп, которым нужен уход.
Если за ребенком с инвалидностью ухаживает один из родителей, усыновитель или опекун, который не работает, не учится очно и не проходит службу, ему назначают надбавку за уход. Размер доплаты зависит от группы инвалидности и возраста ребенка и определяется в процентах от прожиточного минимума.
Ранее мы писали, что в 2025 году граждане с инвалидностью в Украине будут иметь возможность получать две пенсии одновременно. Однако дополнительное начисление социальной пенсии к основной государственной предусмотрено только при определенных условиях.
Также мы рассказывали, что украинцы, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома, могут претендовать на государственную поддержку. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) государство ввело ряд финансовых выплат и льгот.
Читайте Новини.LIVE!