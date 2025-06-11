Выплаты для людей с инвалидностью — кто и сколько может получать в 2025

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине люди с инвалидностью имеют право на финансовую помощь, льготы в транспорте, доступ к программам реабилитации, ухода и социальной поддержки. В 2025 году государство продолжает выплаты таким гражданам.

О том, какие выплаты получают люди с инвалидностью в 2025 году, отмечается на портале "Дія".

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Сколько платят людям с инвалидностью с детства

Социальную помощь получают граждане, которым установлена инвалидность с детства. Ее размер зависит от группы инвалидности и базируется на прожиточном минимуме для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот минимум — 2 361 грн. В 2025 году суммы ежемесячных выплат составляют:

І группа инвалидности с детства — 2 361 грн (100%);

II группа — 1 888 грн (80%);

III группа — 1 416 грн (60%);

дети с инвалидностью до 18 лет — 1 652 грн (70%).

Какие пенсии получают люди с инвалидностью

Кроме социальной помощи, люди с инвалидностью могут получать пенсию. Ее размер зависит от группы инвалидности и страхового стажа, который может составлять от 1 до 15 лет. Сумма определяется в процентах от обычной пенсии по возрасту:

І группа — 100%;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

При этом в стаж учитывается не только фактический страховой период, но и время от установления инвалидности до достижения 60 лет.

Кто может получать доплаты на уход

Для людей, которые нуждаются в постоянном присмотре, государство предоставляет дополнительные выплаты. Их могут получить:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью с детства І группы;

одинокие люди с инвалидностью II и III групп, которым нужен уход.

Если за ребенком с инвалидностью ухаживает один из родителей, усыновитель или опекун, который не работает, не учится очно и не проходит службу, ему назначают надбавку за уход. Размер доплаты зависит от группы инвалидности и возраста ребенка и определяется в процентах от прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что в 2025 году граждане с инвалидностью в Украине будут иметь возможность получать две пенсии одновременно. Однако дополнительное начисление социальной пенсии к основной государственной предусмотрено только при определенных условиях.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома, могут претендовать на государственную поддержку. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) государство ввело ряд финансовых выплат и льгот.