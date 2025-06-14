Эти 5 льгот пенсионеры часто игнорируют — на чем теряют деньги украинцы

5 льгот, о которых знают не все пенсионеры — что доступно в 2025
В Украине для пожилых людей действует разветвленная система социальных льгот, которая охватывает денежные выплаты, бесплатные транспортные услуги и программы, направленные на улучшение жилищных условий. Однако не все пенсионеры знают о государственной поддержке, а потому теряют деньги на услугах, которые они могут получить со скидкой или бесплатно.
О том, за какие 5 льгот не знают многие пенсионеры, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какие льготы имеют люди пожилого возраста
Граждане пенсионного возраста имеют право на ряд социальных гарантий, призванных уменьшить их финансовую нагрузку. Однако многие до сих пор не знают о пяти важнейших льготах, которые предоставляются бесплатно или на специальных условиях:
- Бесплатный проезд в городском транспорте, на пригородных автобусах и электричках при наличии пенсионного удостоверения.
- Льготы на оплату коммуналки для сельских жителей, работающих в сфере образования, здравоохранения или культуры — они освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги.
- Бесплатная или льготная правовая помощь, которую можно получить через государственные центры.
- Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые значительно снижают ежемесячные расходы.
- Освобождение от уплаты земельного налога, что позволяет сэкономить владельцам участков.
В каком транспорте пенсионерам придется оплачивать проезд
Несмотря на ряд льгот для людей пенсионного возраста, некоторые виды транспорта не предусматривают бесплатного пользования. В частности, оплата проезда нужна за:
- вызов и пользование такси;
- электрички дальнего сообщения;
- путешествия междугородними железнодорожными маршрутами.
Что касается коммерческого транспорта в пределах города (например, маршруток), то право на бесплатный проезд или наличие скидок определяется местными властями. Актуальная информация о льготах должна быть размещена непосредственно в салоне транспортного средства и опубликована на официальных ресурсах городских или сельских советов.
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