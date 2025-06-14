Эти 5 льгот пенсионеры часто игнорируют — на чем теряют деньги украинцы

Пожилые люди в общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине для пожилых людей действует разветвленная система социальных льгот, которая охватывает денежные выплаты, бесплатные транспортные услуги и программы, направленные на улучшение жилищных условий. Однако не все пенсионеры знают о государственной поддержке, а потому теряют деньги на услугах, которые они могут получить со скидкой или бесплатно.

О том, за какие 5 льгот не знают многие пенсионеры, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие льготы имеют люди пожилого возраста

Граждане пенсионного возраста имеют право на ряд социальных гарантий, призванных уменьшить их финансовую нагрузку. Однако многие до сих пор не знают о пяти важнейших льготах, которые предоставляются бесплатно или на специальных условиях:

Бесплатный проезд в городском транспорте, на пригородных автобусах и электричках при наличии пенсионного удостоверения. Льготы на оплату коммуналки для сельских жителей, работающих в сфере образования, здравоохранения или культуры — они освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги. Бесплатная или льготная правовая помощь, которую можно получить через государственные центры. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые значительно снижают ежемесячные расходы. Освобождение от уплаты земельного налога, что позволяет сэкономить владельцам участков.

В каком транспорте пенсионерам придется оплачивать проезд

Несмотря на ряд льгот для людей пенсионного возраста, некоторые виды транспорта не предусматривают бесплатного пользования. В частности, оплата проезда нужна за:

вызов и пользование такси;

электрички дальнего сообщения;

путешествия междугородними железнодорожными маршрутами.

Что касается коммерческого транспорта в пределах города (например, маршруток), то право на бесплатный проезд или наличие скидок определяется местными властями. Актуальная информация о льготах должна быть размещена непосредственно в салоне транспортного средства и опубликована на официальных ресурсах городских или сельских советов.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию до 60 лет — это касается профессий с вредными или сложными условиями труда, в частности спасателей, военных, учителей и спортсменов.

Также мы рассказывали, что пенсионеры обычно выбирают недорогие тарифы с качественной связью, поскольку стандартные пакеты мобильных операторов с дополнительными услугами им не всегда нужны.