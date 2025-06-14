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Главная Экономика Отдых "все включено" для пенсионеров — сколько нужно денег

Отдых "все включено" для пенсионеров — сколько нужно денег

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Дата публикации 14 июня 2025 11:15
Бюджетные курорты все включено для пенсионеров — где отдохнуть и сколько надо денег
Отдых на пляже. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Недорогие курорты "все включено" Что еще нужно знать украинцам

Пожилые люди менее склонны к курортному отдыху. Дальняя дорога утомляет, как и большие толпы туристов. Но кому-то нравится проводить время на морском побережье даже на пенсии. Возникает вопрос, куда могут бюджетно съездить украинцы летом 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об отдыхе "все включено" для пенсионеров.

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Недорогие курорты "все включено"

Отдых по системе обслуживания "все включено" предполагает, что в стоимость проживания в отеле полностью входит питание. То есть туристам не придется откладывать деньги, дабы поесть в кафе или ресторане. Лучшим вариантом для пожилых людей будет приобрести путевку на курорт, в стоимости которой предусмотрели трансфер, поселение и даже страховку.

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Украинцам стоит обратить внимание на "Золотые пески" в Болгарии. Всего 12 198 грн стоит проживание в трехзвездочном отеле Sunny Varshava (за 4 дня на одного человека). Он расположен недалеко от пляжа, поблизости нет шумных заведений и популярных туристических объектов. По отзывам гостей, отель очень тихий и подходит тем, любит спокойный отдых.

Отдых "все включено" для пенсионеров — сколько нужно денег - фото 1
Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Другое бюджетное направление — Черногория. На отдыхе можно наслаждаться голубой чистотой Адриатического моря, посещать озера, любоваться горами (восхождение — не лучший выбор для пенсионеров), наслаждаться природой национальных парков или архитектурой древних монастырей.

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Поселение в трехзвездочном отеле Talia обойдется туристам в 15 933 грн за двое суток. Он расположен в городе Херцег-Нови — устье Которского залива на берегу Адриатического моря. Украинцы получат обслуживание по системе "все включено", пляж на расстоянии 50 метров, многочисленные экскурсии, доступ к открытому бассейну и др.

Отдых "все включено" для пенсионеров — сколько нужно денег - фото 2
Отель в Черногории. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не обязательно ехать за границу на отдых. Наши граждане могут запланировать отпуск в Буковеле (Ивано-Франковская область), Трускавце (Львовская область) или Сходнице (Львовская область).

Также мы писали, что пенсионеры в Украине имеют много льгот. Например, бесплатный проезд в транспорте, скидки на коммунальные услуги, бесплатную правовую помощь, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты земельного налога и др.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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