Відпочинок all inclusive за 300 доларів — куди поїхати українцям влітку 2025

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Відпочинок на курорті за системою обслуговування "все включено" не може бути дешевим, але й дорогим його не назвеш. Принаймні, існують бюджетні напрямки, які обійдуться туристам орієнтовно у 300 доларів за кілька днів. Ми дізналися, які гарячі путівки варто обрати влітку 2025 року і не заплатити "всі гроші світу".

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які курорти поїхати українцям всього за 300 доларів.

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Два бюджетні курорти 2025

Один із популярних недорогих курортів — це "Сонячний берег" у Болгарії. Тур "все включено" обійдеться всього у 10 477 грн на одну людину. За такі гроші туристи отримають поселення на три дні в готелі Azurro, груповий трансфер, харчування і медичне страхування. До моря — всього кілька десятків метрів. Поруч із готелем є торговий комплекс і лунапарк, а також безліч барів, ресторанів, магазинів і нічних клубів.

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Готель у Болгарії. Фото: скриншот

Інший бюджетний напрямок — Туреччина. Тризірковий готель Club Bayar Beach в Аланії розташований на першій лінії моря, відстань до власного пляжу — всього 30 метрів. Путівка коштуватиме туристам 10 654 грн (дві ночі, обслуговування за системою "все включено"). Гості можуть розважитися живою музикою, караоке, водними гірками, більярдом, волейболом та іншими зручностями.

Готель у Туреччині. Фото: скриншот

Якщо трохи збільшити бюджет (до 400 доларів), то вдасться відпочити в Єгипті. На знаменитому курорті Шарм-ель-Шейх туристам доступні різноманітні розваги, а проживання у чотиризірковому готелі Sharm Cliff Resort обійдеться у 18 044 грн за п’ять ночей. Гостям доступні два басейни, ресторани, бари, зони для ігор тощо.

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Готель у Єгипті. Фото: скриншот

Нагадаємо, влада Іспанії попередила туристів про небезпеку лісових пожеж. Мова йде про Канарські острови. Попередження стосується популярних для відвідування місць: Тенеріфе, Елі-Хейрро та інших.

Також ми писали, куди найкраще поїхати на відпочинок родинам із дітьми. Хорошими варіантами подорожі є Кіпр і Чорногорія. На території готелів передбачені різноманітні зручності та розваги для маленьких туристів.