Відпочинок all inclusive за 300 доларів — куди поїхати українцям влітку 2025

Відпочинок "все включено" за 300 доларів — два бюджетні курорти
Відпочинок на курорті за системою обслуговування "все включено" не може бути дешевим, але й дорогим його не назвеш. Принаймні, існують бюджетні напрямки, які обійдуться туристам орієнтовно у 300 доларів за кілька днів. Ми дізналися, які гарячі путівки варто обрати влітку 2025 року і не заплатити "всі гроші світу".
Сайт Новини.LIVE розповідає, на які курорти поїхати українцям всього за 300 доларів.
Два бюджетні курорти 2025
Один із популярних недорогих курортів — це "Сонячний берег" у Болгарії. Тур "все включено" обійдеться всього у 10 477 грн на одну людину. За такі гроші туристи отримають поселення на три дні в готелі Azurro, груповий трансфер, харчування і медичне страхування. До моря — всього кілька десятків метрів. Поруч із готелем є торговий комплекс і лунапарк, а також безліч барів, ресторанів, магазинів і нічних клубів.
Інший бюджетний напрямок — Туреччина. Тризірковий готель Club Bayar Beach в Аланії розташований на першій лінії моря, відстань до власного пляжу — всього 30 метрів. Путівка коштуватиме туристам 10 654 грн (дві ночі, обслуговування за системою "все включено"). Гості можуть розважитися живою музикою, караоке, водними гірками, більярдом, волейболом та іншими зручностями.
Якщо трохи збільшити бюджет (до 400 доларів), то вдасться відпочити в Єгипті. На знаменитому курорті Шарм-ель-Шейх туристам доступні різноманітні розваги, а проживання у чотиризірковому готелі Sharm Cliff Resort обійдеться у 18 044 грн за п’ять ночей. Гостям доступні два басейни, ресторани, бари, зони для ігор тощо.
Нагадаємо, влада Іспанії попередила туристів про небезпеку лісових пожеж. Мова йде про Канарські острови. Попередження стосується популярних для відвідування місць: Тенеріфе, Елі-Хейрро та інших.
Також ми писали, куди найкраще поїхати на відпочинок родинам із дітьми. Хорошими варіантами подорожі є Кіпр і Чорногорія. На території готелів передбачені різноманітні зручності та розваги для маленьких туристів.
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