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Лісові пожежі можуть зруйнувати популярний курорт в Іспанії

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Дата публікації: 6 червня 2025 15:19
На одному з островів Іспанії можуть спалахнути сильні пожежі
Лісові пожежі. Ілюстративне фото: pexels.com

Іспанська влада попередила туристів про небезпеку лісових пожеж у популярному місці відпочинку цього літа. Мова йде про Канарські острови.

Про це пише Daily Mail.

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Головне управління з надзвичайних ситуацій Іспанії оприлюднило попередження, яке стосується Тенеріфе, Гран-Канарію, Ла-Пальму, Ла-Гомеру і Елі-Хейрро.

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Воно пролунало на тлі закінчення сезону дощів на острові, коли з пустелі Сахара починають дути сухі та гарячі вітри "каліма". Влада закликала мешканців і туристів підвищити пильність.

Лісові пожежі часто трапляються протягом літніх місяців в Іспанії та сусідній Португалії. Зокрема, у жовтні 2017 року обидві країни постраждали від сотень великих пожеж, які забрали життя 45 осіб у Португалії та чотирьох в Іспанії.

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Пожежники ліквідують вогонь. Ілюстративне фото: pexels.com

У серпні 2023 року близько 12 000 людей були евакуйовані з Тенеріфе через "неконтрольовані" лісові пожежі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами. Також ми писали про унікальність озера Герашаська на Закарпатті.

подорож пожежа Іспанія Канарські острови туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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