Атмосферне місто в Норвегії — чому варто побувати в Бергені

Місто Берген у Норвегії. Фото: tripadvisor.com

На півночі Європи розташоване норвезьке місто Берген, яке називають "воротами до фіордів". Туристи захоплюються його неймовірними краєвидами.

Про це пише The Sun.

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Чому варто побувати в Бергені

В Бергені є десятки пішохідних маршрутів на будь-який смак, що ведуть до віддалених лісів або оглядових майданчиків, з яких відкривається панорамний вид на місто.

Для тих, хто не хоче витрачати багато сил на підйоми горами, чудовим варіантом стане канатна дорога. Вона всього за п'ять хвилин доставить вас на вершину гори Ульрікен — найвищої в цьому районі, на висоту 700 метрів над рівнем моря. На вершині гори знаходиться ресторан Skyskraperen, де подають традиційні скандинавські страви.

У центрі Бергена знаходиться історична пристань і об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Бригген — серія барвистих дерев'яних будівель, які колись були найважливішим торговим центром Північної Європи для експорту сушеної риби. Нині центральна вулиця міста усіяна сувенірними крамничками, кафе, барами та клубами.

Фіорди у Бергені. Фото: tripadvisor.com

Осінні Фіорди у Бергені. Фото: tripadvisor.com

Гори у Бергені. Фото: tripadvisor.com

В Бергені також багато стильних, сучасних барів та атмосферних, старовинних пабів зі смачним пивом. Якщо ви вперше у місті, варто відвідати готель Flåmsbrygga. Тут у пабі подають близько 40 різних сортів пива, а також є невелика винокурня, яка виробляє власний аквавіт, джин, горілку та медовуху. Інтер'єр локації натхненний скандинавською міфологією. Тут є дев'ятиметровий камін з головами драконів і стінами з коряг. Ззовні він нагадує церкву на палях.

Нагадаємо, ми розповідали, в якому McDonald's доступний алкоголь. Також ми ділилися цінними порадами з туристами, які бояться літати.