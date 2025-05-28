Які місця займати тому, хто боїться літати — поради туристам

Дитина боїться подорожей літаком. Фото: Pinterest

Cтюардеса розповіла, які місця варто бронювати і якої частини літака краще уникати, якщо ви боїтеся літати. Обираючи правильні ряди, ви мінімізуєте тривожність.

Про це пише Daily Express.

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Експертка порадила займати перші ряди в літаку, де перед вами ніхто не може відкинути своє сидіння.

"Ці місця також мають більше місця для ніг і, завдяки своєму розташуванню в передній частині каюти, можуть забезпечити пріоритетну посадку і вихід. Пасажири на цих місцях також будуть обслуговуватися першими в салоні, а це означає, що ви зможете насолоджуватися їжею та напоями першими", — поділилась бортпровідниця.

Тим, хто боїться висоти, вона порекомендувала завжди уникати останніх рядів в літаку. Таке застереження не пов'язане із розташуванням туалетів.

Туристка подорожує літаком. Фото: pexels.com

"Задня частина літака може бути найбільш незручною, особливо під час турбулентності. Це пов'язано з тим, що в хвості літака найбільше хитає", — розповіла стюардеса.

Нагадаємо, раніше бортпровідниця розповідала, чому червона помада є частиною їх дрес-коду. Також ми писали, чому не варто наносити багато косметики для фото на закордонний паспорт.