Які місця займати тому, хто боїться літати — поради туристам

Стюардеса порадила місця для тих, хто боїться літати
Cтюардеса розповіла, які місця варто бронювати і якої частини літака краще уникати, якщо ви боїтеся літати. Обираючи правильні ряди, ви мінімізуєте тривожність.
Про це пише Daily Express.
Поради для тих, хто боїться літати
Експертка порадила займати перші ряди в літаку, де перед вами ніхто не може відкинути своє сидіння.
"Ці місця також мають більше місця для ніг і, завдяки своєму розташуванню в передній частині каюти, можуть забезпечити пріоритетну посадку і вихід. Пасажири на цих місцях також будуть обслуговуватися першими в салоні, а це означає, що ви зможете насолоджуватися їжею та напоями першими", — поділилась бортпровідниця.
Тим, хто боїться висоти, вона порекомендувала завжди уникати останніх рядів в літаку. Таке застереження не пов'язане із розташуванням туалетів.
"Задня частина літака може бути найбільш незручною, особливо під час турбулентності. Це пов'язано з тим, що в хвості літака найбільше хитає", — розповіла стюардеса.
Нагадаємо, раніше бортпровідниця розповідала, чому червона помада є частиною їх дрес-коду. Також ми писали, чому не варто наносити багато косметики для фото на закордонний паспорт.
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