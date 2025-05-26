Чому стюардеси фарбуються червоною помадою

Бортпровідниця нафарбована червоною помадою. Фото: Pinterest

Колишня стюардеса розкрила маловідому причину, чому бортпровідниці користуються червоною помадою. Це більше, ніж просто модний тренд.

Про це пише Daily Mail.

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Стюардеса Хізер Пул, яка два десятиліття пропрацювала на одній з найбільших американських авіакомпаній, розповіла про це у своїх мемуарах "Круїзне ставлення" (Cruising Attitude).

Під час перебування в повітрі червона помада була частиною дрес-коду, проте вона також виконує специфічну функцію, пов'язану із безпекою.

Бортпровідниця нафарбована червоною помадою. Фото: Pinterest

Бортпровідниці носять яскраві відтінки для того, щоб пасажири могли читати по їх губах слова під час надзвичайних ситуацій. В гучній, хаотичній ситуації пасажири можуть не чути, що говорять бортпровідники, проте можуть зрозуміти їх слова по губах.

"Яскравий колір губ може допомогти в невербальній комунікації. Він є критично важливим інструментом при спробі спрямувати панікуючих пасажирів до виходів або рятувального обладнання", — поділилась стюардеса.

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