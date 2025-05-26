Чому стюардеси фарбуються червоною помадою

Стюардеса розкрила, чому вони фарбуються червоною помадою
Колишня стюардеса розкрила маловідому причину, чому бортпровідниці користуються червоною помадою. Це більше, ніж просто модний тренд.
Про це пише Daily Mail.
Макіяж бортпровідниць
Стюардеса Хізер Пул, яка два десятиліття пропрацювала на одній з найбільших американських авіакомпаній, розповіла про це у своїх мемуарах "Круїзне ставлення" (Cruising Attitude).
Під час перебування в повітрі червона помада була частиною дрес-коду, проте вона також виконує специфічну функцію, пов'язану із безпекою.
Бортпровідниці носять яскраві відтінки для того, щоб пасажири могли читати по їх губах слова під час надзвичайних ситуацій. В гучній, хаотичній ситуації пасажири можуть не чути, що говорять бортпровідники, проте можуть зрозуміти їх слова по губах.
"Яскравий колір губ може допомогти в невербальній комунікації. Він є критично важливим інструментом при спробі спрямувати панікуючих пасажирів до виходів або рятувального обладнання", — поділилась стюардеса.
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