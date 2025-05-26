Острівна країна з красивими та безлюдними пляжами

Пляж Республіки Кірібаті. Фото: tripadvisor.com

Приголомшлива острівна держава в центральній частині Тихого океану вражає туристів одним з найкрасивіших пляжів у світі. Мова йде про Республіку Кірібаті.

Про це пише Daily Express.

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Республіка розташована в субрегіоні Мікронезія в Океаніїі і складається з 33 островів. Вони розподілені між трьома острівними групами — островами Фенікс, Лайн та Гілберт, де розташована столиця республіки Південна Тавара.

Кірітіматі (також відомий як Острів Різдва) — найбільший острів країни, вважається одним з найкрасивіших місць для відпочинку. Площа острова складає лише 811 квадратних кілометрів, що робить її найменшою країною світу на суші.

Хоча не так багато туристів наважуються відвідати цю країну, Кірібаті відома своєю приголомшливою береговою лінією та вражаючими пляжами. Серед найвідоміших — пляж на острові Аранука з золотим піском. Він оточений лагунами й риф, які ідеально підходять для підводного плавання.

Пляж Республіки Кірібаті. Фото: tripadvisor.com

Ще одне приголомшливе узбережжя — тихий пляж на острові Різдва, де можна зануритися та побачити декілька видів яскравих риб, черепах і затонулі за часів Другої світової війни кораблі.

Нагадаємо, ми розповідали про красивий острів з дельфінами, кораловими рифами та черепахами. Також ми писали, що туристи бояться їхати до Японії через передбачення ясновидиці.