Островная страна с красивыми и безлюдными пляжами

Пляж Республики Кирибати. Фото: tripadvisor.com

Потрясающее островное государство в центральной части Тихого океана поражает туристов одним из самых красивых пляжей в мире. Речь идет о Республике Кирибати.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникальна Республика Кирибати

Республика расположена в субрегионе Микронезия в Океании и состоит из 33 островов. Они распределены между тремя островными группами — островами Феникс, Лайн и Гилберт, где расположена столица республики Южная Тавара.

Киритимати (также известный как Остров Рождества) — самый большой остров страны, считается одним из самых красивых мест для отдыха. Площадь острова составляет всего 811 квадратных километров, что делает его самой маленькой страной мира на суше.

Хотя не так много туристов решаются посетить эту страну, Кирибати известна своей потрясающей береговой линией и впечатляющими пляжами. Среди самых известных — пляж на острове Аранука с золотым песком. Он окружен лагунами и рифами, которые идеально подходят для подводного плавания.

Пляж Республики Кирибати. Фото: tripadvisor.com

Еще одно потрясающее побережье — тихий пляж на острове Рождества, где можно погрузиться и увидеть несколько видов ярких рыб, черепах и затонувшие во времена Второй мировой войны корабли.

Напомним, мы рассказывали о красивом острове с дельфинами, коралловыми рифами и черепахами. Также мы писали, что туристы боятся ехать в Японию из-за предсказания ясновидящей.