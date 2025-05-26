Почему стюардессы красятся красной помадой

Стюардесса раскрыла, почему они красятся красной помадой
Бывшая стюардесса раскрыла малоизвестную причину, почему бортпроводницы пользуются красной помадой. Это больше, чем просто модный тренд.
Об этом пишет Daily Mail.
Макияж бортпроводниц
Стюардесса Хизер Пул, которая два десятилетия проработала на одной из крупнейших американских авиакомпаний, рассказала об этом в своих мемуарах "Круизное отношение" (Cruising Attitude).
Во время пребывания в воздухе красная помада была частью дресс-кода, однако она также выполняет специфическую функцию, связанную с безопасностью.
Бортпроводницы носят яркие оттенки для того, чтобы пассажиры могли читать по их губам слова во время чрезвычайных ситуаций. В шумной, хаотичной ситуации пассажиры могут не слышать, что говорят бортпроводники, однако могут понять их слова по губам.
"Яркий цвет губ может помочь в невербальной коммуникации. Он является критически важным инструментом при попытке направить паникующих пассажиров к выходам или спасательному оборудованию", — поделилась стюардесса.
Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который побывал в военном Киеве. Также мы писали о популярных схемах аферистов в Италии.
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