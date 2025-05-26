Почему стюардессы красятся красной помадой

Бортпроводница накрашена красной помадой. Фото: Pinterest

Бывшая стюардесса раскрыла малоизвестную причину, почему бортпроводницы пользуются красной помадой. Это больше, чем просто модный тренд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стюардесса Хизер Пул, которая два десятилетия проработала на одной из крупнейших американских авиакомпаний, рассказала об этом в своих мемуарах "Круизное отношение" (Cruising Attitude).

Во время пребывания в воздухе красная помада была частью дресс-кода, однако она также выполняет специфическую функцию, связанную с безопасностью.

Бортпроводница накрашена красной помадой. Фото: Pinterest

Бортпроводницы носят яркие оттенки для того, чтобы пассажиры могли читать по их губам слова во время чрезвычайных ситуаций. В шумной, хаотичной ситуации пассажиры могут не слышать, что говорят бортпроводники, однако могут понять их слова по губам.

"Яркий цвет губ может помочь в невербальной коммуникации. Он является критически важным инструментом при попытке направить паникующих пассажиров к выходам или спасательному оборудованию", — поделилась стюардесса.

Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который побывал в военном Киеве. Также мы писали о популярных схемах аферистов в Италии.