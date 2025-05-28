Какие места занимать тому, кто боится летать - советы туристам

Стюардесса посоветовала места для тех, кто боится летать
Стюардесса рассказала, какие места стоит бронировать и какой части самолета лучше избегать, если вы боитесь летать. Выбирая правильные ряды, вы минимизируете тревожность.
Об этом пишет Daily Express.
Советы для тех, кто боится летать
Эксперт посоветовала занимать первые ряды в самолете, где перед вами никто не может отбросить свое сиденье.
"Эти места также имеют больше места для ног и, благодаря своему расположению в передней части каюты, могут обеспечить приоритетную посадку и выход. Пассажиры на этих местах также будут обслуживаться первыми в салоне, а это значит, что вы сможете наслаждаться едой и напитками первыми", — поделилась бортпроводница.
Тем, кто боится высоты, она порекомендовала всегда избегать последних рядов в самолете. Такое предостережение не связано с расположением туалетов.
"Задняя часть самолета может быть наиболее неудобной, особенно во время турбулентности. Это связано с тем, что в хвосте самолета больше всего качает", — рассказала стюардесса.
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