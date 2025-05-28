Какие места занимать тому, кто боится летать - советы туристам

Ребенок боится путешествий самолетом. Фото: Pinterest

Стюардесса рассказала, какие места стоит бронировать и какой части самолета лучше избегать, если вы боитесь летать. Выбирая правильные ряды, вы минимизируете тревожность.

Об этом пишет Daily Express.

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Эксперт посоветовала занимать первые ряды в самолете, где перед вами никто не может отбросить свое сиденье.

"Эти места также имеют больше места для ног и, благодаря своему расположению в передней части каюты, могут обеспечить приоритетную посадку и выход. Пассажиры на этих местах также будут обслуживаться первыми в салоне, а это значит, что вы сможете наслаждаться едой и напитками первыми", — поделилась бортпроводница.

Тем, кто боится высоты, она порекомендовала всегда избегать последних рядов в самолете. Такое предостережение не связано с расположением туалетов.

Туристка путешествует самолетом. Фото: pexels.com

"Задняя часть самолета может быть наиболее неудобной, особенно во время турбулентности. Это связано с тем, что в хвосте самолета больше всего качает", — рассказала стюардесса.

Напомним, ранее бортпроводница рассказывала, почему красная помада является частью их дресс-кода. Также мы писали, почему не стоит наносить много косметики для фото на загранпаспорт.