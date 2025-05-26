Правила перевезення ручної поклажі Ryanair у 2025 році

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Збори у відпустку — це, мабуть, одне з найбільш стресових занять. Щороку більшість лоукостерів роблять правила перевезення багажу більш суворими і пасажири мають вмістити всі свої речі в невеличкі валізи й рюкзаки.

Про це пише The Mirror UK.

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Яку сумку можна взяти на борт літака Ryanair

У травні Ryanair змінив розміри ручної поклажі, яку пасажири можуть безкоштовно взяти із собою на борт літака. Повідомляється, що мандрівник може безкоштовно пронести із собою одну невелику сумку, розмірами (40x20x25 см), яка повинна поміститися під сидінням перед ним.

Пасажир також може придбати послугу Priority, яка дозволяє взяти з собою невелику сумку (40x20x25 см), яка повинна поміститися під сидінням перед вами, і 10-кілограмову сумку (55x40x20 см), яка зберігатиметься у верхній шафці.

Аеропорт. Фото: Pexels

За перевищення вказаних розмірів пасажиру доведеться сплатити додатковий збір та віддати речі в багаж. Вартість залежатиме від дня тижня та обраного вами рейсу.

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