Правила перевозки ручной клади Ryanair в 2025 году

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Сборы в отпуск — это, пожалуй, одно из самых стрессовых занятий. Ежегодно большинство лоукостеров делают правила перевозки багажа более строгими и пассажиры должны вместить все свои вещи в небольшие чемоданы и рюкзаки.

Об этом пишет The Mirror UK.

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В мае Ryanair изменил размеры ручной клади, которую пассажиры могут бесплатно взять с собой на борт самолета. Сообщается, что путешественник может бесплатно пронести с собой одну небольшую сумку, размерами (40x20x25 см), которая должна поместиться под сиденьем перед ним.

Пассажир также может приобрести услугу Priority, которая позволяет взять с собой небольшую сумку (40x20x25 см), которая должна поместиться под сиденьем перед вами, и 10-килограммовую сумку (55x40x20 см), которая будет храниться в верхнем шкафчике.

Аэропорт. Фото: Pexels

За превышение указанных размеров пассажиру придется оплатить дополнительный сбор и отдать вещи в багаж. Стоимость будет зависеть от дня недели и выбранного вами рейса.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, почему не стоит наносить много косметики для фото на загранпаспорт.