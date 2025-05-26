Правила перевозки ручной клади Ryanair в 2025 году

Ryanair изменил размеры ручной клади — что стоит знать пассажирам
Сборы в отпуск — это, пожалуй, одно из самых стрессовых занятий. Ежегодно большинство лоукостеров делают правила перевозки багажа более строгими и пассажиры должны вместить все свои вещи в небольшие чемоданы и рюкзаки.
Об этом пишет The Mirror UK.
Какую сумку можно взять на борт самолета Ryanair
В мае Ryanair изменил размеры ручной клади, которую пассажиры могут бесплатно взять с собой на борт самолета. Сообщается, что путешественник может бесплатно пронести с собой одну небольшую сумку, размерами (40x20x25 см), которая должна поместиться под сиденьем перед ним.
Пассажир также может приобрести услугу Priority, которая позволяет взять с собой небольшую сумку (40x20x25 см), которая должна поместиться под сиденьем перед вами, и 10-килограммовую сумку (55x40x20 см), которая будет храниться в верхнем шкафчике.
За превышение указанных размеров пассажиру придется оплатить дополнительный сбор и отдать вещи в багаж. Стоимость будет зависеть от дня недели и выбранного вами рейса.
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