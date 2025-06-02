Атмосферный город в Норвегии - почему стоит побывать в Бергене

Город Берген в Норвегии. Фото: tripadvisor.com

На севере Европы расположен норвежский город Берген, который называют "воротами к фьордам". Туристы восхищаются его невероятными пейзажами.

Об этом пишет The Sun.

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Почему стоит побывать в Бергене

В Бергене есть десятки пешеходных маршрутов на любой вкус, ведущих к отдаленным лесам или смотровым площадкам, с которых открывается панорамный вид на город.

Для тех, кто не хочет тратить много сил на подъемы по горам, отличным вариантом станет канатная дорога. Она всего за пять минут доставит вас на вершину горы Ульрикен — самой высокой в этом районе, на высоту 700 метров над уровнем моря. На вершине горы находится ресторан Skyskraperen, где подают традиционные скандинавские блюда.

В центре Бергена находится историческая пристань и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Бригген — серия красочных деревянных зданий, которые когда-то были важнейшим торговым центром Северной Европы для экспорта сушеной рыбы. Ныне центральная улица города усеяна сувенирными лавочками, кафе, барами и клубами.

Фьорды в Бергене. Фото: tripadvisor.com

Осенние фьорды в Бергене. Фото: tripadvisor.com

Горы в Бергене. Фото: tripadvisor.com

В Бергене также много стильных, современных баров и атмосферных, старинных пабов с вкусным пивом. Если вы впервые в городе, стоит посетить отель Flåmsbrygga. Здесь в пабе подают около 40 различных сортов пива, а также есть небольшая винокурня, которая производит собственный аквавит, джин, водку и медовуху. Интерьер локации вдохновлен скандинавской мифологией. Здесь есть девятиметровый камин с головами драконов и стенами из коряг. Внешне он напоминает церковь на сваях.

Напомним, мы рассказывали, в каком McDonald's доступен алкоголь. Также мы делились ценными советами с туристами, которые боятся летать.