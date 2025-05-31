Чи варто відвідати Даламан в Туреччині

Пляжі в Даламані. Фото: blog.jet2.com

Турецький регіон Даламан відомий своїми прекрасними пляжами та кришталево чистими водами. Він є одним з найдешевших варіантів для розкішного відпочинку за системою "all-inclusive".

Про це пише The Mirror UK.

Реклама

Читайте також:

Чому варто забронювати відпустку в Даламані

Знаменита Блакитна лагуна в Олюденізі — лише одна з визначних пам'яток цього мальовничого узбережжя, всіяного горами, вкритими соснами та історичними місцями.

Місцеві курорти, що працюють за системою "all-inclusive" вирізняються як сервісом, так і зручностями. Вони пропонують туристам буквально все — від приватних пляжів і нескінченних басейнів до смачної турецької кухні та спа-центрів.

Особливо популярним місцем у регіоні є курорт Мармарис, де ви знайдете безліч готелів, барів, магазинів і піщаних пляжів.

Пляжі в Даламані. Фото: blog.jet2.com

Пляж Ічмелер є одними з найжвавіших місць, адже тут розташована велика кількість магазинів і розкішних ресторанів.

Нагадаємо, ми розповідали, в якому McDonald's доступний алкоголь. Також ми ділилися цінними порадами з туристами, які бояться літати.