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Невероятный морской курорт с кристально чистыми водами

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Дата публикации 31 мая 2025 12:37
Стоит ли посетить Даламан в Турции
Пляжи в Даламане. Фото: blog.jet2.com

Турецкий регион Даламан известен своими прекрасными пляжами и кристально чистыми водами. Он является одним из самых дешевых вариантов для роскошного отдыха по системе "all-inclusive".

Об этом пишет The Mirror UK.

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Знаменитая Голубая лагуна в Олюденизе — лишь одна из достопримечательностей этого живописного побережья, усеянного горами, покрытыми соснами и историческими местами.

Местные курорты, работающие по системе "all-inclusive" отличаются как сервисом, так и удобствами. Они предлагают туристам буквально все — от частных пляжей и бесконечных бассейнов до вкусной турецкой кухни и спа-центров.

Особенно популярным местом в регионе является курорт Мармарис, где вы найдете множество отелей, баров, магазинов и песчаных пляжей.

Неймовірний морський курорт з кришталево чистими водами - фото 1
Пляжи в Даламане. Фото: blog.jet2.com

Пляж Ичмелер является одним из самых оживленных мест, ведь здесь расположено большое количество магазинов и роскошных ресторанов.

Напомним, мы рассказывали, в каком McDonald's доступен алкоголь. Также мы делились ценными советами с туристами, которые боятся летать.

Турция отдых путешествие курорты туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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