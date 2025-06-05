Найбільша ферма з півоніями в Україні — локація

Дівчинка насолоджується ароматом півоній. Фото: instagram.com/peonita.farm

У селищі Глибока за 35 хвилин їзди від Чернівців розпочався сезон півоній. Тут розташоване найбільше в Україні поле з цими ніжними квітами Peonita Farm.

Про це йдеться на офіційній сторінці ферми в Instagram.

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Повідомляється, що на території ферми висаджено близько 70 тисяч кущів півоній. Peonita Farm працює щодня з 08:00 та 21:00.

На фермі можна не лише насолодитися цвітінням півоній, а й придбати онлайн зрізані квітки чи саджанці. Таку красу доставляють Новою поштою за 1-2 дні.

За вхідний квиток на територію ферми у будній день дорослому доведеться віддати 200 грн, для дітей 6–12 років квиток коштує 100 грн, а для малюків до 6 років та військових — вхід вільний. У вихідний день квиток для дорослого коштує 250 гривень, а для дітей 6–12 років — 200 гривень.

Ферму можна легко знайти за локацією на карті. На авто дорога з Чернівців займає близько 35 хвилин, а на громадському транспорті трохи довше — 45 хвилин.

Як дістатись Peonita Farm. Фото: скриншот

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