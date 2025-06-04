Відпустка в Хорватії — парк з неймовірними озерами

Національний парк Плитвицькі озера. Фото: tripadvisor.com

З початком сезону відпусток кожен із нас мріє про куточок, де можна забути про повсякденні турботи, наповнитися енергією та просто насолодитися красою природи. Серед безлічі напрямків, які приваблюють туристів, особливе місце займає Хорватія — країна бірюзових вод та середземноморського шарму.

Користувачка kydupoihatu в TikTok поділилася неймовірною локацією у курортній Хорватії.

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Досвідчена мандрівниця порадила відвідати Національний парк Плитвицькі озера, який є справжньою перлиною країни. На його величезній території розташовані не лише неймовірної краси водойми, а й ліси.

Озера в парку вражають своїм бірюзовим кольором та чистотою. Здається, що вони пройшли крізь фільтри Photoshop. Рухатися парком можна по облаштованих деревом стежках.

Туристка радить відвідувати парк у ранкові години, адже влітку тут пік сезону й багато туристів.

Нагадаємо, ми розповідали про красивий острів з дельфінами, кораловими рифами та черепахами. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.