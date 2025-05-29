Топ-3 неймовірні курорти, які варто відвідати цього літа

Канарські острови. Фото: cntraveller.com

У світі так багато чудових місць для відпочинку, що буває важко вибрати, куди поїхати. Досвідчений турист Колін Ріллі, який побував у понад 60 круїзах, склав свій список обов'язкових для відвідування місць.

Про це пише Daily Express.

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Майорка

Більшість відвідувачів Майорки знають про знамениті печери Драча, але мало хто здогадується, що на острові є прихована печера з власним підземним пляжем. Печера Кова дес Коломс захована на східному узбережжі Майорки поблизу Кала Романтика. Тут ви можете поплавати під високими скелями.

Норвезькі фіорди

Одним з найвідоміших і наймальовничіших фіордів Норвегії у селі Хеллесілт. Це дуже спокійне місце із неймовірним водоспадом Сім сестер. Для тих, хто хоче "програму максимум", круїзний професіонал рекомендує сісти на пором на заході сонця з Хеллесільта до Гейрангера.

Канарські острови

За словами мандрівника, острови є прихованою перлиною, утворені древнім потоком лави. На Канарах кришталево чисті води, які ідеально підходять для плавання і сноркелінгу.

"Тільки не забудьте перевірити час припливів і відпливів, оскільки відлив — найкращий і найбезпечніший час, щоб насолодитися цими приголомшливими природними басейнами", — підкреслив Ріллі.

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