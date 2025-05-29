Топ-3 неймовірні курорти, які варто відвідати цього літа

Турист порадив 3 неймовірні курорти, які вразять кожного
У світі так багато чудових місць для відпочинку, що буває важко вибрати, куди поїхати. Досвідчений турист Колін Ріллі, який побував у понад 60 круїзах, склав свій список обов'язкових для відвідування місць.
Про це пише Daily Express.
Майорка
Більшість відвідувачів Майорки знають про знамениті печери Драча, але мало хто здогадується, що на острові є прихована печера з власним підземним пляжем. Печера Кова дес Коломс захована на східному узбережжі Майорки поблизу Кала Романтика. Тут ви можете поплавати під високими скелями.
Норвезькі фіорди
Одним з найвідоміших і наймальовничіших фіордів Норвегії у селі Хеллесілт. Це дуже спокійне місце із неймовірним водоспадом Сім сестер. Для тих, хто хоче "програму максимум", круїзний професіонал рекомендує сісти на пором на заході сонця з Хеллесільта до Гейрангера.
Канарські острови
За словами мандрівника, острови є прихованою перлиною, утворені древнім потоком лави. На Канарах кришталево чисті води, які ідеально підходять для плавання і сноркелінгу.
"Тільки не забудьте перевірити час припливів і відпливів, оскільки відлив — найкращий і найбезпечніший час, щоб насолодитися цими приголомшливими природними басейнами", — підкреслив Ріллі.
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