Топ-3 невероятных курорта, которые стоит посетить этим летом

Канарские острова. Фото: cntraveller.com

В мире так много замечательных мест для отдыха, что бывает трудно выбрать, куда поехать. Опытный турист Колин Рилли, побывавший в более 60 круизах, составил свой список обязательных для посещения мест.

Об этом пишет Daily Express.

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Майорка

Большинство посетителей Майорки знают о знаменитых пещерах Драча, но мало кто догадывается, что на острове есть скрытая пещера с собственным подземным пляжем. Пещера Кова дес Коломс спрятана на восточном побережье Майорки вблизи Кала Романтика. Здесь вы можете поплавать под высокими скалами.

Норвежские фьорды

Одним из самых известных и живописных фьордов Норвегии в деревне Хеллесилт. Это очень спокойное место с невероятным водопадом Семь сестер. Для тех, кто хочет "программу максимум", круизный профессионал рекомендует сесть на паром на закате из Хеллесильта в Гейрангер.

Канарские острова

По словам путешественника, острова являются скрытой жемчужиной, образованные древним потоком лавы. На Канарах кристально чистые воды, которые идеально подходят для плавания и сноркелинга.

"Только не забудьте проверить время приливов и отливов, поскольку отлив — лучшее и самое безопасное время, чтобы насладиться этими потрясающими природными бассейнами", — подчеркнул Рилли.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде.