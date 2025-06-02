Як дістатись до Київського водосховища на громадському транспорті — маршрут

Київське водосховище. Фото: igotoworld.com

З настанням перших літніх днів кияни шукають затишні місця для втечі від міського шуму та спеки. І серед зелених берегів, тихого плюскоту води та шелесту очерету Київське водосховище.

Користувачка _marisea в TikTok розповіла, як на громадському транспорті дістатись до Київського моря.

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Як дістатись до Київського водосховища на громадському транспорті

Дівчина порекомендувала маршрут громадським транспортом, як добратися до села Лютіж. Саме там можна відновити свої сили, відпочиваючи на Київському водосховищі, яке називають Київським "морем".

Зокрема, до водосховища можна дістатись зі станції метро "Героїв Дніпра" на автобусі № 355. Зупинка знаходиться біля супермаркету "Фора".

Після прибуття, на маршрут до водосховища ви витратите приблизно 3 хвилини.

@_marisea Кілька км від Києва і ви на київському морі 🌊 Ми їхали зі ст. м Героїв Дніпра, маршруткою №355 в с.Лютіж, виходити - зупинка біля Фори. (Маршрутки ходять кожні 5-10 хв) Далі 3 хв і ви на пляжі ♬ Ordinary Feb 14 - alexwarrenupdates

"Київське море" — це народна назва Київського водосховища. Воно є одним з найбільших штучних водойм в Україні, створеного у 1960-х роках після побудови греблі Київської ГЕС на Дніпрі. Воно розташоване на північ від Києва та тягнеться аж до кордону з Білоруссю.

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